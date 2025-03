“Striscia la notizia chiude, al suo posto un game show” (e c’è anche Amadeus) : l’indiscrezione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Striscia la notizia potrebbe chiudere. Mediaset avrebbe deciso di fermare il programma, almeno per un po’. Un’indiscrezione, ancora non confermata e non negata, che rappresenterebbe un punto di svolta per la programmazione di Canale 5, fedelmente ancorata al Tg satirico da ben 36 anni. Uno dei programmi più longevi della TV potrebbe dunque cedere il suo posto nel palinsesto, facendo spazio a un game show.

Mediaset chiude “Striscia la notizia”, al suo posto un game show

Il celeberrimo Tg satirico firmato Mediaset che da ben trentasei anni va in onda su Canale 5 – seppur nato un anno prima, nel 1988, su Italia 1 – starebbe affrontando un periodo di crisi, almeno rispetto al passato. A partire dal 2020, infatti, gli ascolti di Striscia la notizia sembrano essersi ridotti e attualmente il programma di Antonio Ricci si aggirerebbe attorno al 14% di share, colpito da un lato dal notevole successo di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, su Rai 1, e dall’altro dalla più generale crisi della tv generalista, causa l’avvento delle molteplici piattaforme streaming e on demand.

Un dato, questo, che avrebbe reso necessaria, secondo alcune indiscrezioni riportate da AdnKronos, una riflessione in merito ai costi del programma in rapporto agli introiti pubblicitari. Cosa ne è venuto fuori? Mediaset starebbe vagliando l’ipotesi di testare dei game show al suo posto.

Secondo le voci riportate sempre da AdnKronos, Mediaset punterebbe ad accogliere tra le sue fila Amadeus, al momento impegnato con Warner Bros Discovery. Dato quasi per certo nel ruolo di giudice per il serale di Amici di Maria De Filippi all’orizzonte, il nome del conduttore è sicuramente ambitissimo. Certo, si tratta di voci e il conduttore sembra ben concentrato sul suo programma sul Nove, con cui è legato per almeno tre anni.

L’indiscrezione e al storia di “Striscia”

“Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe allo studio l’ipotesi di testare dei game show per l’access prime time di Canale 5″. Al programma, sempre secondo l’agenzia di stampa, starebbero lavorando anche diverse case di produzione, come Endemol, Blu Yasmine, Banijay e Fremantle, che starebbero approntando il cosiddetto numero zero.

Certo, quello a Striscia la notizia sarebbe un addio difficile, poiché gli annali della storia della tv italiana ricordano gli scoop del programma e della sue inchieste a volte accompagnate da reazioni scomposte fino alla rissa con i ‘Tapirofori’, e il vocabolario italiano si è arricchito di diversi neologismi nati nel programma ideato da Antonio Ricci, da Veline a Tapiro e ‘attapirato’, entrati effettivamente nel linguaggio comune.