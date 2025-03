Amici 24, chi sono gli allievi al Serale e le tre squadre

Tutto pronto per la fase finale del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda ogni sabato sera a partire dal prossimo 22 marzo

La ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi entra ufficialmente nel vivo. Il prossimo 22 marzo partirà ufficialmente il Serale del talent show, da sempre la fase più bella e intensa del programma. Sedici i concorrenti/allievi in gara tra cantanti e ballerini. Tre le squadre formate dalla produzione che coinvolgono i sei Professori: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Chi sono gli allievi-concorrenti del Serale di Amici 24

Come sempre, il Serale di Amici sarà popolato dai migliori allievi di questa edizione, che si sfideranno tra canto e ballo per arrivare fino in fondo. Alcuni di loro hanno già conquistato il cuore del pubblico durante il pomeridiano, mentre altri potrebbero stupirci proprio nella fase finale del programma.

Per Amici 24 sono sedici gli allievi ammessi al Serale: Asia, Raffaella, Nicolò, Daniele, Trigno, Alessia, Chiamamifaro, Chiara e Francesco (in piedi da sinistra nella foto più in bassa che ritrae tutti i protagonisti della trasmissione), Vybes, Francesca, Antonia, Senza Cri, Luk3, Jacopo Sol e Dandy (seduti da sinistra).

In tutto otto cantanti: Nicolò, Trigno, Chiamamifaro, Vybes, Antonia, Senza Cri, Luk3, Jacopo Sol. Piccola curiosità: Chiamamifaro è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e il suo vero nome è Angelica Gori. Il nome d’arte scelto è dovuto al fatto che la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno. E per Angelica, il faro è il luogo in cui ha capito che la musica puó essere la sua strada.

Un altro cantante molto discusso di Amici 24 è sicuramente Luk3, vero nome Luca Pasquariello e già noto tiktoker, che ha sostenuto molteplici sfide durante il pomeridiano ed è stato oggetto di contesa tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Senza dimenticare il suo flirt in casetta con Alessia, svanito però sul più bello.

E parlando di storie d’amore sbocciate tra i banchi di scuola, quest’anno è toccato a Trigno (vero nome Pietro Bagnadentro e una vaga somiglianza con l’attore americano Ian Somerhalder) e Chiara. Una liaison sbocciata sulle ceneri di una precedente: il cantante, quando entrato ad Amici, risultava fidanzato con un’altra ragazza che non ha preso ovviamente ben la sua vicinanza alla ballerina.

Tornando al Serale, per quanto riguarda le concorrenti ballerini di Amici 24: Alessia e Raffaella sono specializzate in danze latino americane, Asia e Dandy in hip hop, Daniele e Francesca in modern, Chiara e Francesco in neoclassico.

Le tre squadre di Amici 24

Sono tre le squadre del Serale di Amici 24. In quella guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano troviamo: Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara, Antonio, Jacopo Sol e Daniele. Nella squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ci sono invece: Trigno, Niccolò, Raffaella, Francesca e Dandy. Solo quattro allievi per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Deborah Lettieri e Anna Pettinelli formano dunque l’unica coppia nuova di quest’anno a capo di una squadra di allievi di canto e di ballo. Infatti gli altri due team saranno capitanati, come da tre anni a questa parte, da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.