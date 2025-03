Fonte: IPA Maria De Filippi

Tempo di date per i fan sfegatati di Amici che non vedono l’ora che inizi il Serale 2025. L’attesa è quasi finita e presto si potrà godere del momento più emozionante del talent show di Maria De Filippi, quello in cui i ragazzi si giocano tutto per arrivare alla finale e conquistare la vittoria. Ma quando inizia, a che ora andrà in onda e chi saranno i giudici di questa edizione? Scopriamolo insieme.

La data ufficiale

Dopo mesi di sfide, lezioni intense e confronti accesi tra professori e allievi, finalmente abbiamo una data: il Serale di Amici 2025 inizierà ufficialmente il 22 marzo. Come sempre, lo show andrà in onda in prima serata su Canale5, di sabato sera come da tradizione, la collocazione storica più amata dal pubblico.

Come ogni anno, il Serale segna il passaggio a una fase più spettacolare del programma: i ragazzi si esibiranno su un palco ancora più grande, con scenografie mozzafiato e coreografie capaci di emozionare il pubblico. E ovviamente, non mancheranno le sfide dirette tra le squadre, che renderanno il percorso verso la vittoria ancora più emozionante.

A che ora va in onda

L’orario di messa in onda rimane quello tradizionale: intorno alle 21,30 su Canale 5. È il momento perfetto per rilassarsi dopo cena e godersi lo spettacolo con amici e famiglia, tifando per il proprio allievo preferito e commentando le esibizioni sui social (perché diciamocelo, la serata non è completa senza il dibattito su X e Instagram!).

Chi sono i giudici

Grande attesa per la giuria. Chi avrà il compito di giudicare le performance dei ragazzi? Anche se non è ancora stato confermato ufficialmente il cast di giudici di quest’anno, possiamo fare qualche ipotesi basandoci sulle edizioni precedenti.

Negli ultimi anni, abbiamo visto nomi di spicco del mondo della musica, della danza e dello spettacolo prendere posto nella giuria. Pensiamo a Stefano De Martino, amatissimo dal pubblico e sempre pronto a dispensare commenti tecnici e ironici, o a Emanuele Filiberto, che ha portato un tocco di eleganza e imprevedibilità nelle scorse edizioni. E poi c’è stato Stash, il frontman dei The Kolors, che con la sua esperienza musicale ha dato giudizi sempre molto attenti e mirati. Sarà difficile rivedere Giuseppe Giofrè, mentre rimane aperta la possibilità di una riconferma di Cristiano Malgioglio.

Non è da escludere che Maria De Filippi possa sorprenderci con qualche new entry: magari un grande cantante, un coreografo di fama internazionale o un volto noto del cinema e della televisione. Si è parlato a lungo di Amadeus e della possibilità che proprio lui possa ricoprire il ruolo di giudice del Serale. Le trattative sarebbero già piuttosto avanzate e, quindi, mancherebbe solo l’ufficialità.

Chi sono i concorrenti

Come sempre, il Serale sarà popolato dai migliori allievi di questa edizione, che si sfideranno tra canto e ballo per arrivare fino in fondo. Alcuni di loro hanno già conquistato il cuore del pubblico durante il pomeridiano, mentre altri potrebbero stupirci proprio nella fase finale del programma.

Le squadre saranno guidate dai professori, che anche quest’anno non mancheranno di rendere il tutto ancora più avvincente con le loro strategie e i loro battibecchi (chi non ama vedere le discussioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli?). Tra i nomi già confermati ricordiamo Francesco Fasano, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Antonia Nocca, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Luk3, Senza Cri, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna e Chiamamifaro.