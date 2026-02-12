Striscia La Notizia, anticipazioni del 12 febbraio: Tapiro D’Oro a Carlo Conti e l’aggressione al Gabibbo

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Carlo Conti

Torna giovedì 12 febbraio l’appuntamento con il tg satirico più amato d’Italia, anche questa volta in prima serata su Canale5, per portare nelle case degli italiani divertimento, ironia e importanti spunti di riflessione. Come sempre a guidare lo show ci saranno i due insostituibili capitani dell nave targata Antonio Ricci, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme a sei bellissime veline. La puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza si preannuncia scoppiettante, ricca di ospiti e con un inaspettato colpo di scena, oltre alla consegna dell’immancabile Tapiro d’oro.

Striscia la Notizia, Carlo Conti riceve il Tapiro d’Oro

L’appuntamento con lo show satirico più longevo ed amato della tv torna giovedì 12 febbraio in prima serata con tanti ospiti e qualche colpo di scena, proprio come quello che vede il Tapiro d’oro consegnato a Carlo Conti. Il conduttore, ormai pronto ad inaugurare la 76° edizione del Festival di Sanremo il prossimo 24 febbraio, è finito nel mirino di Striscia e, ad intercettarlo, ci ha pensato l’inossidabile Valerio Staffelli.

Il motivo? Le immancabili polemiche che orbitano attorno al Festival di Sanremo, macchina perfetta ma anche terreno fertilissimo per critiche, malumori e retroscena, tra cui anche la scelta – poi ritirata – di chiamare Andrea Pucci sul palco dell’Ariston. E così, tra un sorriso e una battuta, Conti si è ritrovato “attapirato” sotto gli obiettivi delle telecamere di Striscia la Notizia, dimostrando ancora una volta quella classe elegante che lo contraddistingue anche nei momenti più pungenti.

Sabrina Salerno e gli ospiti in studio

La quarta puntata di Striscia la Notizia promette scintille anche grazie ai numerosi ospiti tra cui Sabrina Salerno che torna a far vibrare lo studio sulle note delle hit che l’hanno consacrata icona musicale degli anni ’80 e ’90. Accanto ai conduttori e alle immancabili Veline, Sabrina riporterà in scena quell’energia travolgente che l’ha resa un simbolo intramontabile, tra coreografie ammiccanti e revival ad alto tasso di ritmo.

Spazio poi al talento camaleontico di Francesco Cicchella: l’artista si cimenterà con Billie Jean, omaggiando il mito di Michael Jackson, ma non mancheranno incursioni nelle storiche sigle del programma, rivisitate con la sua cifra ironica. E naturalmente largo alle imitazioni, suo vero cavallo di battaglia.

Al Bano racconta i suoi Tapiri e l’aggressione al Gabibbo

Ospite speciale della puntata sarà Al Bano che, per l’occasione, ripercorrerà la storia dei Tapiri conquistati negli anni e si cimenterà in gare canone con la coppia Greggio-Iacchetti, prestando anche la voce al Gabibbo. Il celebre pupazzo rosso questa volta si aggira per le strade di Milano per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia, ovvero l’occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e quella contro i furbetti del biglietto che viaggiano sui mezzi pubblici gratis.

Ma non tutto fila liscio come previsto perché durante le riprese il Gabibbo viene aggredito da un giovane che poco prima era stato filmato mentre scavalcava i tornelli della metropolitana.

Inchieste e temi sociali, dalla violenza sulle donne alla ludopatia

La puntata si preannuncia densa di temi forti, a cominciare da Valerio Staffelli che torna con un nuovo esperimento sociale, questa volta a Milano, sul tema della violenza sulle donne, mentre Luca Abete si addentra nel mondo della ricettazione di orologi di lusso rubati e Rajae mette sotto la lente il doppio volto di Milano, da una parte centro iper-protetto per le Olimpiadi, dall’altra quartieri periferici che fanno i conti con criminalità e insicurezza.

Il tema olimpico tornerà anche nel servizio di Moreno Morello che ha raccolto segnalazioni e documentato criticità progettuali legate alla discussa Arena Santa Giulia, mentre Jimmy Ghione affronta un argomento delicato, quello della ludopatia, soffermandosi sui controlli che spesso latitano. E a proposito di tutela dei consumatori, interviene Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, per fare chiarezza su alcuni meccanismi poco trasparenti che ruotano attorno ai servizi di pronto intervento domestico.

Non mancano le incursioni nel mondo dello spettacolo: Enrico Lucci fa irruzione nella cornice patinata del premio “Antenna d’oro per la tivvù”, Rosaria Rollo debutta con la sua nuova rubrica Rollywood, mentre Dario Ballantini torna a stupire con l’imitazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giuseppe Longinotti prosegue la sua surreale campagna elettorale per la poltrona di sindaco di Milano, e Barbascura X accompagna il pubblico in un viaggio ironico tra le bizzarrie del regno animale.

Infine riflettori puntati sui cartelli irriverenti di Cristiano Militello.

Quando e dove vedere Striscia la Notizia

La nuova puntata di Striscia la Notizia va in onda il 12 febbraio in diretta su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla trasmissione. Si può interagire con lo show anche sui social attraverso i commenti degli utenti e su X con l’hashtag ufficiale del programma.