Striscia la Notizia, chi sono le 6 Veline della nuova edizione

IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono Striscia la Notizia

Il 22 gennaio 2026 non segna solo il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, ma anche l’occasione per assistere a una vera rivoluzione nel “bancone” più famoso d’Italia. Dalla presenza inattesa di Maria De Filippi in qualità di ospite d’onore (e non è la sola) alle nuove rubriche, dimentichiamo il classico duo danzereccio che allieta il pubblico a suon di stacchetti. Per affrontare la sfida del giovedì sera, Antonio Ricci ha voluto strafare convocando ben sei Veline pronte ad affiancare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Virginia Stablum

Classe 1998 e nata a Trento, Virginia Stablum probabilmente è il nome più “caldo” del sestetto. È stata Miss Universe Italy 2022 e, dopo la chiacchierata storia con Luca Vezil (ex di Valentina Ferragni) e il passato a Uomini e Donne, il gossip del momento la vorrebbe vicina al calciatore della Fiorentina Moise Kean. Tra una smentita e un “no comment”, la sua presenza a Striscia garantisce quel tocco “gossipparo” che non guasta mai.

Nausica Marasca

Un ritorno gradito per i fan del TG satirico di Antonio Ricci. Nausica Marasca è già una Velina, la prima nella storia a essere eletta direttamente dal televoto del pubblico. Classe 2004 e originaria di Campobasso, è la classica “ragazza della porta accanto” che piace alle mamme: ex girl scout per sette anni, cintura marrone di karate e diplomata al liceo sociopsicopedagogico. Dolce e grintosa quanto basta.

Ginevra Festa

Da Napoli con furore e con un amore smisurato per la danza. Così Ginevra Festa arriva sul bancone di Striscia, tappa di un percorso che la vede ballare (e studiare) dall’età di 4 anni. Ha ballato nei club più esclusivi del mondo, da Dubai a Las Vegas, fino ai palchi pop italiani. Il clou del suo curriculim? Senza dubbio quando nel 2025 ha fatto parte del sensualissimo corpo di ballo del tour di Elodie. Il suo sogno è diventare direttrice artistica di grandi live show.

Lara Granata

Classe ’98 e milanese doc, Lara Granata è una professionista che ha già stregato l’Ariston ballando a Sanremo 2025 – anche lei con Elodie – e nel corpo di ballo di Tale e Quale Show. Ama la moda, è una grande lettrice e ha una passione per l’arte di Klimt. Per lei Striscia la Notizia certamente potrà essere un bel trampolino di lancio.

Alessia Anzioli

Classe 2005 e anche lei milanese, Alessia Anzioli è stata eletta Miss Lombardia nel 2023. Studia Scienze e Tecnologie Psicologiche e ha un obiettivo chiarissimo: diventare criminologa investigativa. Di certo sarà ben lieta di una delle ospiti fisse di questa edizione del TG satirico: come ha annunciato Antonio Ricci in conferenza stampa, Striscia Criminale sarà la nuova rubrica affidata a Roberta Bruzzone. Ex agonista di nuoto sincronizzato, ama cucinare e le serie TV crime.

Lavinia Circeo

Da Pescara alla Costa Azzurra, Lavinia Circeo vive da cinque anni a Cannes e parla fluentemente quattro lingue. Diplomata al liceo coreutico, è una vera e propria artista: dipinge, canta e sogna di sfondare nel mondo del cinema. Una piccola curiosità: da sempre è una grande fan di Striscia la Notizia, tanto che sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.