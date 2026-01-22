Anticipazioni Striscia la Notizia, il tapiro e Fiorello e il ruolo speciale di Maria De Filippi

Striscia la Notizia torna in prima serata con un nuovo studio, tanti ospiti vip, un Tapiro d’Oro a Fiorello e servizi pronti a far discutere e infiammare i social

Ufficio Stampa Striscia la Notizia Il Tapiro d'Oro consegnato da Valerio Staffelli a Fiorello

Striscia la Notizia torna in prima serata e promette scintille: è tutto pronto per il grande ritorno di Striscia la Notizia – La voce della presenza, che debutta in prima serata giovedì 22 gennaio con una puntata speciale destinata a far parlare e ridere parecchio. Al timone della serata, come sempre, due autentici veterani del programma di Antonio Ricci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che riabbracciano il pubblico da uno studio completamente rinnovato e accompagnati da sei nuove veline. Per la prima puntata tanti ospiti e sorprese con grandi nomi della tv italiana, da Maria De Filippi a Fiorello.

Striscia la Notizia, il tapiro a Fiorello e Maria De Filippi inviata speciale

Stasera si riaccendono le luci su uno dei programmi più amati (e chiacchierati) della tv italiana: Striscia la Notizia torna infatti in prima serata con una nuova edizione pronta a sorprendere, divertire e, come sempre, far discutere. L’esordio promette scintille fin dal primo minuto grazie all’affiatata coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che tornano a guidare lo show satirico più amato della tv, ma non solo, ad intrattenere il pubblico ci saranno ben sei nuove veline e anche una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Tra satira pungente, inchieste e risate, la puntata speciale di Striscia la Notizia si prepara a decollare con numerosi ospiti e momenti destinati a diventare davvero iconici: c’è grande attesa ad esempio per il primo Tapiro d’Oro della stagione, che per l’occasione sfoggia un look glam con strass e papillon. A riceverlo sarà ancora una volta Rosario Fiorello che raggiunge così l’invidiabile traguardo del 28esimo Tapiro.

Lo stesso Fiorello, in onda come di consueto in Radio con il suo show La Pennicanza, ha dichiarato a proposito del Tapiro: “Abbiamo trovato Striscia la Notizia che ci ha dato un Tapiro…un Tapiro per qualcosa di molto grave, lo scoprirete se volete giovedì!” senza però rivelare altro sui motivi di questa attribuzione, ma lasciando intendere che ci sarà sicuramente qualche risvolto interessante da seguire.

Ma le sorprese non finiscono qui: nella puntata inaugurale ci sarà anche una Maria De Filippi assolutamente inedita: per una sera la signora della tv italiana abbandona lo studio e diventa nientemeno che inviata speciale di Striscia, affiancata da Tina Cipollari e dall’immancabile Giovannino. Il trio è pronto a lanciarsi in una missione molto particolare, ovvero consegnare la famigerata “merdina” di Striscia a chi parcheggia l’auto nei posti riservati alle persone con disabilità.

Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Attesi in studio anche ospiti d’eccezione come Alessandro Del Piero, che sorprenderà tutti nei panni del supereroe Capitan Alex, mentre la criminologa Roberta Bruzzone è protagonista dello speciale Striscia Criminale, dove si indaga su un presunto misfatto che coinvolgerebbe proprio Greggio e Iacchetti. A tentare di far luce sul caso ci pensa Jimmy Ghione che intervisterà la “vittima” interpretata da Valerio Merola.

Striscia la Notizia, i servizi e gli inviati della serata

A pochi giorni dalla scomparsa di Valentino, torna a Striscia il grande Dario Ballantini, che questa volta non indosserà i panni del celebre stilista bensì si cimenterà con una trasformazione decisamente difficile, interpretando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come sempre durante la serata ci sarà spazio per temi forti e di grande attualità: Valerio Staffelli firmerà un intenso esperimento sociale sui maltrattamenti e, grazie a telecamere nascoste, documenterà le reazioni delle persone davanti ad una scena in cui un ragazzo rimprovera duramente la propria madre anziana.

Farà sicuramente discutere anche l’inchiesta di Luca Abete sul fenomeno dei cantanti neomelodici invitati alle feste dei bambini, con testi che inneggiano alla criminalità e all’uso delle armi.

Toni più dolci, invece, nel servizio di Rajae Bezzaz che racconterà una realtà davvero speciale scoperta in provincia di Como, un rifugio per cani dove non sono le persone a scegliere gli animali, ma i cani a scegliere le loro future famiglie.

Tra ironia e provocazione, Giuseppe Longinotti si improvviserà invece candidato sindaco per le strade di Milano, sfruttando il ruolo per ottenere piccoli favori, mentre Cristiano Militello guiderà dal vivo Striscia il cartellone e Rosaria Rollo presenterà I nuovi mostri, rubrica cult dedicata al meglio del peggio della tv.

Infine Barbascura X tornerà con un filmato esilarante tra scienza e comicità, questa volta dedicato al mondo delle scimmie e, a chiudere il cerchio, ci penserà l’esilarante Enrico Lucci pronto a sfoggiare il suo stile irriverente per infiltrarsi nelle celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

Quando e dove vedere Striscia la Notizia

Tra inchieste, risate, momenti iconici e temi sociali, il ritorno di Striscia la Notizia promette di non annoiare nessuno: i telespettaori potranno seguire la puntata giovedì 22 gennaio in diretta su Canale5 a partire dalle ore 21.30 circa, quindi subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove sarà anche possibile recuperarla in un secondo momento. Chi vorrà potrà anche interagire con i canali social ufficiali del programma su X, Instagram, Facebook e TikTok.