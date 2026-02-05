Striscia la Notizia, anticipazioni del 5 febbraio: c’è anche il Tapiro a Laura Pausini

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

L’appuntamento con il tg satirico più amato d’Italia si rinnova anche stasera, giovedì 5 febbraio, portando nelle case degli italiani una ventata di ironia, ma anche spunti di riflessione che servono. Sotto la guida degli storici padroni di casa Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza sarà scoppiettante, tra grandi esordi, ospiti d’eccezione e l’immancabile consegna del Tapiro d’oro.

Laura Pausini “attapirata”: cosa sta succedendo

Il momento più atteso della serata è senza dubbio l’incontro tra Valerio Staffelli e la Regina della musica italiana, Laura Pausini. Dopo i trofei consegnati a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, il terzo Tapiro d’oro di questa stagione finisce proprio nelle mani della cantante di Solarolo, intercettata nella Capitale e a pochi giorni dal debutto come co-conduttrice di Sanremo 2026.

Ma perché Laura Pausini è finita nel mirino di Striscia? Al centro del colloquio con l’inviato ci sono le recenti e accese polemiche che hanno coinvolto colleghi illustri come Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Con la sua consueta schiettezza, la Pausini risponderà ai microfoni di Staffelli, cercando di fare chiarezza su una vicenda che pare ancora molto lontana dallo spegnersi.

Samira Lui e gli ospiti in studio

La serata segna anche un debutto importante: quello di Samira Lui. La splendida modella e showgirl farà il suo grande esordio dietro il bancone, affiancando i conduttori per l’intera puntata. E non farà solo presenza, ma sarà una protagonista attiva tra battute e sketch, inclusa una rivisitazione del celebre brano Parole Parole di Mina.

Ad arricchire il cast in studio arriverà l’energia travolgente di Lillo, che trascinerà le Veline e il maestro Demo Morselli in una coreografia fatta di gag esilaranti, e il ritorno di Raul Cremona. Nei panni dell’iconico Mago Oronzo, Cremona regalerà al pubblico i suoi inimitabili e surreali giochi di prestigio.

Inchieste e temi sociali, dai parcheggi rosa ai maltrattamenti

Oltre al divertimento, Striscia non dimentica la sua missione di denuncia. In questa puntata, un inviato d’eccezione come Giorgio Mastrota accenderà i riflettori su un tema molto sentito dalle donne e dalle neo-mamme: l’uso improprio dei “parcheggi rosa”. Con il suo inconfondibile stile da “Re delle televendite”, Mastrota redarguirà chi occupa abusivamente questi spazi riservati a donne in gravidanza e genitori, sostituendo le classiche “m*rdine” con materassi e altri gadget simbolici.

Il programma tornerà inoltre a occuparsi del drammatico tema dei maltrattamenti alle donne con un esperimento sociale di Valerio Staffelli, un contenuto che tocca corde profonde e invita alla consapevolezza. Non mancheranno momenti di cronaca dura: si parlerà dell’aggressione subita da Michele Macrì a Cirò durante un’inchiesta sulla pesca illegale e del pericoloso trend delle minicar truccate analizzato da Jimmy Ghione.

Tra il graffiante Enrico Lucci alla “prima” della Bohème e l’ironia scientifica di Barbascura X, la puntata si concluderà con l’energia delle sei Veline sulle note della sigla “Dazi”.

Quando e dove vedere Striscia la Notizia

La nuova puntata di Striscia la Notizia va in onda il 5 febbraio su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla trasmissione. Lo show vive anche sui social attraverso i commenti degli utenti e su X con l’hashtag ufficiale legato al programma.