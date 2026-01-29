Seconda puntata del tg satirico decisamente attesa: ecco perché Checco Zalone si è beccato il Tapiro e cosa faranno I Cugini di Campagna

Una bella rivincita, quella che Antonio Ricci è riuscito a prendersi una rivincita po’ contro tutti. Tante le critiche subite ma il periodo di pausa forzato ha dato i tuoi frutti. Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto in cambio di tanta fiducia un prodotto nuovo, che sembra in grado di attirare l’attenzione del pubblico.

Una doppietta vincente dopo La Ruota della Fortuna. C’è dunque grande attesa per la seconda puntata di giovedì 29 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Tanti ospiti per lo speciale condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con al loro fianco ben sei veline tutte nuove e una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Gli ospiti della seconda puntata

Uno show tutto nuovo, tra satira, musica, attualità e spettacolo. Un gran calderone, questo Striscia la Notizia 2.0, che celebra lo spirito più autentico del tg satirico. Come detto, Mediaset fa doppietta e proprio per celebrare questo dualismo ci sarà anche Gerry Scotti. Andrà in onda una versione speciale de La Ruota della Fortuna, nel nome del sano divertimento e ignorando (si fa per dire) le accuse di Fabrizio Corona.

Lorella Cuccarini, invece, andrà ad ampliare le fila degli inviati Vip. Sarà infatti Wonder Cucca. E le veline? Novità anche per loro, dal momento che saranno impegnate in una coreografia particolare al fianco di Gabriel Garko.

Che dire poi dell’informazione, che cambia faccia con i “Bellissimi di Retequattro”. Previsto il trio composto da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi. Una veste tutta nuova per i protagonisti dell’informazione Mediaset, annunciato da Emanuela Folliero.

Tapiro d’Oro e inviati speciali

Dopo Fiorello, secondo Tapiro d’Oro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante. I protagonisti di Buen Camino sono stati incrociati da Valerio Staffelli, che li ha presi un po’ in giro per il mancato trionfo in termini di biglietti staccati al cinema (primato per gli incassi, invece).

Tra gli inviati speciali, troviamo I Cugini di Campagna, pronti a occuparsi dei “furbetti del tornello” in metropolitana. Il tutto con la loro ironia e i loro abiti ben distintivi. Non solo spettacolo, però, dal momento che ci saranno come al solito anche i servizi d’inchiesta. Basti pensare a Luca Abete, che racconterà l’aggressione subita a Napoli durante un’indagine sui tassisti abusivi.

Moreno Morello, invece, indagherà su strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico. Francesco Mazza sarà invece in Giappone. L’obiettivo? Esplorare le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Rajae Bezzaz affronterà infine il tema della violenza sugli uomini e Michele Macrì quello delle case fantasma.

Non si farà a meno, infine, dell’esperimento sociale di Valerio Staffelli. Analisi su come reagiscono le persone di fronte a un padre che maltratta un figlio omosessuale. Non mancheranno, poi, le incursioni di Enrico Lucci negli eventi mondani, Giuseppe Longinotti con la sua campagna elettorale surreale, Rosaria Rollo con I Nuovi Mostri, Barbascura X con le stranezze del mondo animale e Cristiano Militello con i suoi immancabili cartelli.