Valerio Staffelli ha beccato Checco Zalone e Gennaro Nunziante: ecco il motivo per il loro "attapiramento"

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Ufficio Stampa Tapiro d'Oro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante

Nuovo appuntamento in prima serata per Striscia la Notizia. Il ritorno del tg satirico sta convincendo il pubblico, grazie anche alle nuove trovate di Antonio Ricci. La puntata di giovedì 29 gennaio 2026 si annuncia particolarmente ricca, tra satira, spettacolo e grandi protagonisti.

Tra i momenti principali ci sarà di certo la consegna di un nuovo Tapiro d’Oro a Checco Zalone. Il ben noto comico, regista e cantautore sarà avvicinato da Valerio Staffelli mentre in compagnia di Gennaro Nunziante. Di seguito tutti i dettagli di questo premio particolare.

Tapiro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante

La coppia artistica composta da Checco Zalone e Gennaro Nunziante è tornata alla grande. Lo ha fatto con Buen Camino, di fatto il miglior film in classifica per incassi nella storia d’Italia (classifiche che lasciano sempre il tempo che trovano, considerando l’inflazione).

Dopo Fiorello, dunque, tocca a Luca Medici. Non una prima per lui, avendolo già ricevuto nel 2021, quando non si presentò alla cerimonia dei David di Donatello, durante la quale il suo brano, Immigrato, vinse come Miglior Canzone Originale.

Il motivo del Tapiro

È normale però chiedersi che ragioni avrebbe Checco Zalone d’essere “attapirato”, come dice Staffelli. Il suo ritorno al cinema è stato infatti un trionfo. Mediaset non ha svelato il mistero. Occorrerà attendere la prima serata di Striscia la Notizia, dunque.

Un sospetto però c’è. Per quanto Buen Camino sia campione d’incassi, non si tratta del film più visto in Italia. Ha ottenuto più di 73,4 milioni di euro, ma il successo commerciale non si traduce automaticamente in un primato assoluto di presenze in sala.

Sono stati staccati 9,14 milioni di biglietti, che valgono il quarto posto per presenze. Nel nostro Paese nessuno batte Titanc di James Cameron. Una classifica che tiene conto soltanto degli ultimi 30 anni, che vede la pellicola drammatica in vantaggio per distacco con 13.883.669 biglietti. Secondo posto proprio per Zalone, con i 9.964.606 di biglietti di Quo Vado e medaglia di bronzo per La vita è bella di Benigni, con 9.702.524 biglietti staccati. Come si spiega tutto ciò? Con il fatto che il costo dei biglietti è mutato molto dagli anni ’90 a oggi. Per raggiungere certe cifre, dunque, bastano meno spettatori.

Striscia la Notizia, gli ospiti del 29 gennaio

Nonostante il polverone sollevato da Fabrizio Corona, Mediaset non rinuncia a quanto programmato: cameo di Gerry Scotti con una versione speciale de La Ruota della Fortuna. Lorella Cuccarini, invece, vestirà i panni inediti di “Wonder Cucca”, trasformandosi in un’inviata del tg satirico.

Nel corso di Striscia la Notizia vedremo poi Gabriel Garko, che si esibirà in un numero di danza insieme alle sei veline. Non mancherà poi la gag del trio dell’informazione, composto da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, presentati per l’occasione da Emanuela Folliero in una scenetta tutta da scoprire.