Fiorello a La Pennicanza, Checco Zalone in lacrime: “Grazie Rosario”

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto la settimana de La Pennicanza con una puntata scoppiettante in cui sono arrivati i ringraziamenti commossi di Checco Zalone. E a proposito di spettacolo, lo showman difende Gabriel Garko e si occupa anche del FantaSanremo.

Fiorello, l’aggiornamento sui danni del ciclone Harry

Anche l’apertura di questa settimana è dedicata agli aggiornamenti legati al ciclone Harry in Sicilia: “E’ una tragedia sottostimata – le parole di Fiorello -. I media ne hanno parlato pochissimo e la situazione è davvero drammatica. La prossima stagione è a rischio: lì si vive di turismo! Attività, servizi comuni, tutto distrutto. Bisogna fare presto.

Ho visto il senatore La Russa fare una visitina… sarebbe opportuno che altri politici andassero, lì così come in tutte le zone colpite. Io ogni giorno lo ripeto: non dimentichiamocelo! Perché nei TG la notizia poi va sempre più avanti, sempre più avanti… e poi sparisce. Attenzione anche alle raccolte fondi: intanto lo Stato deve occuparsene prima, poi penseremo a quello!”.

Fiorello, Checco Zalone i lacrime

Si passa quindi al tono più leggero e ironico del programma, con un aggiornamento speciale su Checco Zalone: “Abbiamo fatto la raccolta fondi per lui, dal titolo ‘Aiutiamo Checco, dona 2 euro al 54321’. E ora? È arrivato a 73 milioni! Grazie a noi! Continuiamo, puntiamo ai 75 milioni!”. Lo showman riceve addirittura i ringraziamenti di Zalone: ‘Grazie Rosario, gli amici si vedono nel momento del bisogno!’, dice l’attore in lacrime.

Non poteva mancare la satira sulla Capitale: “Città più sporche del mondo… Roma è seconda! Ma dobbiamo puntare al primo posto! Ieri ho buttato un sacchetto dell’umido in strada… bisogna impegnarsi! Lo sapete come fanno le stime? In base ai turisti. E a Roma i turisti… rosicano, è la verità. Guardano tutta questa bellezza e allora per dire qualcosa dicono: ‘Eh, è sporca!’ Ci sono topi, cinghiali, gabbiani… cosa vuoi che siano! Ma vuoi mettere? È natura! Un National Geographic a cielo aperto!”.

Fiorello, chi è TonyPitony

Spazio poi alla musica e a un talento emergente, TonyPitony: “Lo seguo da tempo, mi piace tantissimo. Canta da Dio e ha scritto la sigla del FantaSanremo. Conti, io lo porterei sul palco! Le sue canzoni sono bellissime: ‘Donne Ricche’, ‘Giovanni’, ‘Scapezzolate’… farà presto palazzetti e tanto altro. Poi vi dirò: ‘Ve l’avevo detto’. Faccio un appello: Tony, ti aspettiamo al telefono domani!”.

Fiorello e il paradosso su Gabriel Garko

Infine, Fiorello affronta con ironia i paradossi del mondo dello spettacolo: “Gabriel Garko in ‘Colpa dei sensi’ ha un ruolo da etero e bacia la Safroncik… e tutti a dire: ‘Ma è gay!’ Ma questa regola vale solo al contrario? Se un etero fa il gay è bravissimo, ma se un gay fa l’etero… allora non va bene? Ma che vuol dire? Sono attori!”. “La Pennicanza” conferma dunque il suo stile unico: leggerezza e follia raccontano l’attualità come nessun’altra trasmissione radiofonica sa fare.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 27 gennaio dalle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.