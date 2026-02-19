Striscia la Notizia, anticipazioni del 19 febbraio: Tapiro d’Oro a Pucci (con polemiche), tornano Nargi-Caracciolo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Il 19 febbraio va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Si tratta del quinto appuntamento con la trasmissione condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per la prima volta in prima serata. Tanti gli ospiti, i momenti comici, ma anche i servizi interessanti da seguire.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Pucci (fra le polemiche)

Fra i momenti più attesi della puntata del 19 febbraio di Striscia la Notizia la consegna del Tapiro d’Oro a Pucci. A consegnare il premio al comico milanese, dopo le polemiche e la sua rinuncia a Sanremo 2026, Valerio Staffelli. L’intero servizio verrà trasmesso nel corso della puntata, ma le prime anticipazioni hanno già fatto discutere.

“La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire – ha spiegato il comico -. Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. Non è poi mancata una frecciatina a Fiorello, colpevole di aver realizzato una imitazione di Pucci.

“Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”, ha replicato il comico.

La risposta di Fiorello non è tardata ad arrivare, direttamente dai microfoni de La Pennicanza. “Se si in*****o pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far in*****re uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro! […] Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l’hanno con me. Da quando c’è la pennicanza ce l’hanno tutti con me, c’è un po’ di permalosanza!”.

Gli ospiti di Striscia la Notizia il 19 febbraio

Tanti gli ospiti nello studio di Striscia la Notizia, fra volti legati alla trasmissione e new entry. Prima di tutto Ficarra e Picone, coppia di comici che ha condotto per ben sedici edizioni il noto tg satirico. I due si metteranno in gioco fra aneddoti divertenti, gag ed esibizioni canore. Grande attesa anche per Federica Nargi e Costanza Caracciolo, amiche, ma soprattutto ex veline di Striscia la Notizia.

A diciotto anni dal loro primissimo stacchetto torneranno sul bancone dello show. Insieme a loro Alessandro Matri e Bobo Vieri in un esilarante gioco delle coppie. Attesissimo il ritorno di Francesca Manzini, comica, imitatrice ed ex conduttrice del programma.

Fra gli inviati speciali della trasmissione ci sarà Paolo Ruffini che verrà accompagnato da Federico Parlanti. La coppia, come accaduto nella prima puntata con Maria De Filippi, dovrà fare giustizia, scovando chi parcheggia, abusivamente, nei posti riservati ai disabili.

I servizi di Striscia la Notizia

Fra i servizi della puntata assisteremo ad un nuovo esperimento sociale di Valerio Staffelli per le strade di Milano. Luca Abete smaschererà un finto veterinario, mentre Rajae si recherà in Romania per intervistare l’uomo che si è proclamato “re dei rom”. Moreno Morello scoverà un giudice tributario che fornisce delle consulenze per poter aggirare il fisco, Francesco Mazza esplorerà il Giappone. Infine Michele Macrì si occuperà della pesca illegale ed Enrico Lucci incontrerà al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026.