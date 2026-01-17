Striscia la Notizia, Roberta Bruzzone sarà nello show con una rubrica crime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Roberta Bruzzone

Striscia la Notizia si prepara a tornare sul piccolo schermo con una stagione ricca di novità. Tra le sorprese più interessanti della nuova edizione spicca la partecipazione di Roberta Bruzzone, nota criminologa italiana, che porterà una rubrica tutta dedicata al mondo crime. Con il suo contributo il programma fondato da Antonio Ricci arricchirà ulteriormente il mix tra informazione, ironia e spettacolo, offrendo al pubblico nuovi spunti di riflessione in un contesto leggero ma intelligente.

Roberta Bruzzone a Striscia la Notizia, cosa farà

Roberta Bruzzone debutterà con la rubrica Striscia Criminale, un segmento inedito che abbinerà la competenza della criminologa ad un approccio ironico e brillante tipico del tg satirico. La rubrica, che farà il suo ingresso già dalla prima puntata della nuova stagione, esplorerà episodi e vicende con un taglio divertente ma informato, raccontando storie di cronaca e curiosità legate al mondo del crimine, ma legato alla tv.

“Striscia Criminale racconta le cose più efferate che succedono nei retroscena delle trasmissioni”, ha svelato Antonio Ricci, presentando la novità.

La scelta di Bruzzone come volto della rubrica rappresenta un esperimento interessante per Striscia, unendo la solidità di un’esperta di criminologia con il tono giocoso della trasmissione. Il risultato? Contenuti nuovi, capaci di incuriosire anche spettatori che normalmente non seguono rubriche di approfondimento. I servizi di Bruzzone avranno un taglio narrativo vivace, con un equilibrio tra leggerezza e rigore, e promettono di diventare uno dei momenti più attesi dello show. La sua presenza dimostra come Striscia la Notizia sappia rinnovarsi senza tradire il proprio DNA satirico.

Striscia la Notizia, tutte le novità

La 38ª edizione di Striscia la Notizia promette di essere una stagione memorabile. Per la prima volta nella sua storia, il programma andrà in prima serata con cinque puntate speciali a settimana, un segnale della volontà di sperimentare nuovi format senza perdere l’identità consolidata negli anni.

A guidare il programma tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, simboli della tradizione satirica di Striscia, affiancati da sei nuove veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Le nuove veline non solo affiancheranno i conduttori, ma parteciperanno attivamente alle gag, ai servizi e ai collegamenti esterni, aggiungendo freschezza e dinamismo al format.

Un’altra novità riguarda la presenza di una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli che accompagnerà i servizi e gli sketch con musiche in tempo reale, creando un’atmosfera più teatrale e spettacolare. Anche gli ospiti saranno protagonisti di momenti inediti. Tra loro spiccano Maria De Filippi, che vestirà i panni di inviata speciale in servizi ironici dedicati a temi sociali, e Alessandro Del Piero, pronto a intervenire con collegamenti legati al mondo dello sport.

Oltre alle novità più vistose, restano confermati gli storici inviati di Striscia. Luca Abete, Jimmy Ghione e altri volti noti proporranno servizi di denuncia, reportage e scherzi satirici, mantenendo intatto lo spirito originale del programma. La combinazione di rubriche nuove come Striscia Criminale e le consuete inchieste satiriche permetterà allo show di attrarre un pubblico ampio, da chi cerca intrattenimento leggero fino agli spettatori più attenti ai temi di attualità e costume.