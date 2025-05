Fonte: IPA Stefano De Martino e Antonio Ricci

Negli ultimi mesi la trasmissione Striscia la Notizia si è concentrata su Affari Tuoi e sul meccanismo delle vincite. La fortuna? C’entrerebbe ben poco, secondo il Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Che, in un’intervista, ha precisato di non voler attaccare il programma condotto da Stefano De Martino per togliere pubblico, ma per fare luce sulle segnalazioni che arrivano alla redazione. E perché è quello che fa Striscia: svelare la verità, anche se raccontarla sta diventando sempre più difficile.

Antonio Ricci su Stefano De Martino: “Dovrebbe ringraziarmi”

Quella di Striscia è stata definita una vera e propria “battaglia”, ma va ben oltre le logiche della competizione o dello share, e Antonio Ricci, ideatore e produttore di Striscia, ne è perfettamente consapevole. “Non è vero che io attacco Affari Tuoi per togliere pubblico a Stefano De Martino. Noi di Striscia la Notizia facciamo solo il nostro lavoro e quello che abbiamo tirato fuori con i nostri servizi sono tutte le cose che non ci piacciono di quella trasmissione”.

Del resto, da tempo sono numerosi i servizi che cercano di svelare il meccanismo e le dinamiche dei pacchi. “Mi sembra che ormai il metodo usato da Affari Tuoi per stabilire le vincite sia sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo fare finta di niente, non possiamo chiudere gli occhi e voltarci dall’altra parte”. E ci ha tenuto a precisare che, no, non sta facendo la guerra ad Affari Tuoi per il calo degli ascolti di Striscia, che comunque rimane, fatta eccezione per il sabato sera di cui Maria De Filippi è Regina incontrastata, il programma più visto.

La verità su Affari Tuoi

Ed è proprio la verità il motore della “battaglia” di Striscia. Anche a costo di portare del pubblico alla trasmissione. “Certo, anche a questo costo. È proprio quello che ho sostenuto in Striscia la tivù, un libro che ho scritto nel 1998 dove spiego che quando attacco una trasmissione ‘dirimpettaia” non faccio altro che fargli pubblicità“.

Le indagini condotte da Striscia non sono passate in sordina: oltre a generare “polemica” – che è l’anima del commercio – anche il Codacons è intervenuto in merito, presentando un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma. Varie le documentazioni e gli studi che hanno cercato di fare luce sul budget, che sarebbe fissato a una media di 30mila euro a puntata. La componente della fortuna, osservando i dati raccolti da Striscia, c’entrerebbe ben poco con il programma condotto da De Martino.

E poi ci sono i famosi “numeri fortunati” che verrebbero svelati proprio dai concorrenti durante i provini: preziose informazioni che il Dottore userebbe per “pilotare il gioco”. In merito alla battaglia di Striscia, Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi, aveva specificato la trasparenza del gioco: “Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi. Si tratta di un game show basato essenzialmente sulla fortuna, come ce ne sono tanti altri nel mercato globale. Il fatto è che in Italia si è inserito in una fascia strategica che fino ad allora era stata appannaggio solo del principale competitor”.