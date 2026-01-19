Affari Tuoi, Antonio Ricci attacca: “Induce al gioco d’azzardo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Antonio Ricci attacca Affari Tuoi e lo fa senza mezzi termini, accusando il gioco di Rai 1 di indurre al gioco d’azzardo. Il creatore di Striscia la Notizia, che tornerà in onda dal 22 gennaio, ha commentato il programma condotto da Stefano De Martino, amatissimo e particolarmente seguito dal pubblico.

Antonio Ricci contro Affari Tuoi

Durante la presentazione della nuovissima edizione di Striscia la Notizia, che tornerà in onda in prima serata, Antonio Ricci ha parlato di Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino è ormai una certezza in Rai e, nonostante lo scontro con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, continua a macinare ottimi ascolti.

“La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo – ha detto Ricci, come riporta AdnKronos -, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili”. Il creatore di Striscia ha poi parlato delle vincite che avvengono durante le puntate.

“Per ottenere risultati con l’esordiente De Martino su una rete dormigliona come Rai 1, la Rai è partita con una delle sue edizioni più taroccate, perché dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva mollati – ha detto Ricci, annunciando di avere una ricca documentazione sulla trasmissione -. La fortuna e la casualità non esistevano perché alla fine dell’anno si doveva stare in quei conti lì, 30mila a puntata. Questi ti fanno capire che tutte le sere puoi vincere 300mila, invece no. Ci sarà quindi gente fortunata, ma poi la storia dei numeri fortunati è quella che ha sempre guidato la baracca”.

Il ritorno di Striscia la Notizia, tutte le novità

Con il ritorno su Canale 5 a partire dal 22 gennaio, Striscia la Notizia si presenta in una veste decisamente rinnovata rispetto al passato, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga storia come programma satirico . Per questa edizione il celebre tg satirico non si limita a riproporre la formula classica che tutti conoscono, ma introduce una serie di cambiamenti pensati per ampliare il coinvolgimento del pubblico e adattare il linguaggio del programma ai tempi attuali.

Innanzitutto cambia collocazione di palinsesto. Non va più in onda nell’access prime time come da decenni, ma debutta in prima serata con cinque appuntamenti evento, uno ogni settimana, riempiendo un segmento di programmazione che mescola satira, varietà e ospiti da intrattenimento.

Tra le novità più chiacchierate ci sono le Veline. Per la prima volta nella storia del programma, non sono due ma sei. Le nuove Veline – Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum – si alternano sul set e portano con sé un’immagine fresca, giovane e più dinamica rispetto al passato. L’idea di triplicare il numero delle Veline nasce dalla volontà di dare maggiore movimento allo studio e di incorporare diversi stili di danza.

Accanto alle Veline e ai conduttori storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, un’altra novità che caratterizza questa edizione è la presenza di una band dal vivo, diretta dal maestro Demo Morselli, che accompagna alcune parti del programma con musica dal vivo. Infine, a rendere speciale l’avvio della stagione è la partecipazione, in qualità di inviata speciale, di Maria De Filippi, che scende letteralmente in strada con Tina Cipollari e Giovannino.