Striscia la Notizia, le pagelle del 22 gennaio: Greggio-Iacchetti mitici (9), De Filippi sorprende (8), Fiorello show (7)

IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Striscia la Notizia scrive un nuovo capitolo della sua lunga storia televisiva. Dopo oltre 37 anni nella storica fascia dell’access prime time, il celebre tg satirico di Antonio Ricci sbanca il prime time di Canale 5 con una serie di cinque puntate speciali, una ogni settimana, che accompagneranno il pubblico fino a giovedì 19 febbraio.

Non si tratta di un ritorno qualunque. La trasmissione abbandona temporaneamente il suo orario classico per trasformarsi in un evento di prima serata pensato per un pubblico più ampio e curioso. In onda dopo La Ruota della Fortuna, Striscia – La voce della presenza punta a un equilibrio tra satira, varietà e ospiti di richiamo, con una durata più estesa e un format rivisitato che conserva i codici del programma pur aprendosi a nuove dinamiche e linguaggi televisivi.

Queste cinque serate evento rappresentano una scommessa inedita per il tg satirico, che affida alla storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti il compito di guidare il pubblico in una versione più spettacolare e articolata del format di sempre. Una sfida che, almeno nella prima puntata, sembra vinta fra servizi interessanti, inviati particolari e tanti sketch con un ritmo che travolge e non annoia mai.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono strepitosi. Voto: 9

Non ne avevamo dubbi, ma anche nella versione in prima serata di Striscia la Notizia l’hanno dimostrato: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti insieme sono una bomba! I due conduttori insieme tengono in piedi una trasmissione che si rinnova, rendendola ancora più coinvolgente e divertente.

La loro alchimia è innegabile e la loro forza sta nella capacità di completarsi a vicenda. Battute, gag e sorrisi complici, i due conduttori non ne sbagliano una e dallo schermo della tv traspare un’amicizia che va al di là delle telecamere. Greggio e Iacchetti funzionano perché si completano: l’uno struttura, l’altro scompiglia; l’uno osserva, l’altro sorprende. Insieme creano un ritmo che fa ridere senza mai scadere nella routine, dimostrando come la comicità possa essere leggera, ma intelligente. Dopo anni restano un duo inimitabile, capace di far volare Striscia la Notizia sempre un passo avanti rispetto alla satira quotidiana.

L’arrivo in paracadute è un capolavoro, lo sketch con Alessandro Del Piero tiene incollati allo schermo, mentre il racconto dell’avventura a Cuba è qualcosa di imperdibile. Ezio ed Enzo riescono a creare un senso di complicità e un legame con i telespettatori che è un valore aggiunto straordinario. Che dire: chapeau!

Demo Morselli regala ritmo. Voto: 7

Antonio Ricci non sbaglia un colpo in questa nuova edizione di Striscia la Notizia. E fra le novità più apprezzate c’è l’arrivo di Demo Morselli, in studio con la sua orchestra. Come sempre carico, sorridente e pieno di energia, Demo Morselli segna il ritmo della puntata, dimostrando il suo grande valore come “protagonista musicale” dello show.

Maria De Filippi, l’inviata che non ti aspetti. Voto: 8

Fra le novità più attese di questa nuova edizione di Striscia la Notizia c’è Maria De Filippi. Per l’occasione la conduttrice si è trasformata in inviata speciale insieme a Tina Cipollari e Giovannino, consegnando le celebri mer***e alle auto parcheggiate nei posti riservati alle persone disabili.

Cappotto lungo e valigetta, Maria si mostra implacabile, ma conserva sempre un tono pacato e la sua leggendaria empatia. “Non ti arrabbiare… può capitare”, dice ad un ragazzo, mentre Tina gli consegna il “premio”. “Dai ragazzi avete fatto una stupidaggine”, aggiunge la presentatrice, cercando di placare gli animi.

Poco dopo, in collegamento con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Maria De Filippi commenta la sua esperienza da inviata. “Ho capito che fare l’inviata non è facile, per me è stato difficile – spiega -. Dovevamo arrivare all’improvviso, nasconderci. Arrivare appena dopo che loro avevano parcheggiato, controllare il tagliandino”.

I fuorionda di Tina Cipollari. Voto: 8

Tina Cipollari non si smentisce e regala momenti davvero divertenti. Insieme a Giovannino e Maria De Filippi va a caccia delle persone che parcheggiano nel posto riservato ai disabili, ma incappa in gaffe e commette qualche piccolo errore. Il risultato? Momenti divertenti e un fuorionda imprevedibile in cui, nel van insieme a Maria De Filippi, spiega di avere paura che qualcuno possa aggredirla dopo averla vista a Uomini e Donne e averla trovata antipatica.

Alessandro Del Piero campione di ironia. Voto: 7

Campione di ironia, Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia si trasforma in Capitan Alex. In studio viene accolto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti fra ironia e gag. La più divertente è quella in cui l’ex calciatore accetta di mostrare le sue doti canore, cantando con un microfono dotato di autotune, salvo poi essere scoperto dai due conduttori. Poco dopo indossa una parrucca bionda, rubando la scena a Demo Morselli, e persino Iacchetti fatica a trattenere le risate.

Fiorello e il tapiro di Staffelli. Voto: 7

Quando Striscia chiama tutti rispondono, anche Fiorello. Lo showman riceve il tapiro d’oro da Valerio Staffelli e riesce a dare vita, come nel suo stile, ad uno show. Prima scherza sugli scandali che hanno travolto tanti personaggi televisivi ultimamente, poi offre il caffè all’inviato. Il servizio termina con una chiamata a Carlo Conti. “Per la prima volta Carlo Conti arriva su Canale 5!” annuncia.

Signorini finisce fra i nuovi mostri. Voto: 6

Anche Alfonso Signorini finisce nel mirino ironico di Striscia la Notizia e si ritrova nella classifica, iconica, de I Nuovi Mostri. In onda va un video di Tik Tok in cui il conduttore canta il brano Yo No Soy Celoso di Bad Bunny, fra ironia e commenti.

Roberta Bruzzone perfetta in Striscia Criminale. Voto: 7

La aspettavamo con ansia e la criminologa non ha deluso le nostre aspettative: Roberta Bruzzone in Striscia Criminale è perfetta. Nello studio ci racconta il “crimine” compiuto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, partiti per Cuba con un peluches a forma di coniglio consegnato da Valerio Merola come regalo per la sua fidanzata cubana.

Il racconto è divertente e appassionante, con Roberta Bruzzone che incalza i due presentatori con le sue domande, rendendo tutto ancora più credibile. Sino al finale in cui la criminologa sale sulla sua moto e corre via.