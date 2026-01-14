Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

È lo show satirico più famoso della televisione italiana. Sul piccolo schermo da decenni, serata dopo serata, anno dopo anno. Poi, inaspettato, lo stop improvviso dopo più di vent’anni di messa in onda. La scorsa estate, Mediaset ha interrotto Striscia la Notizia per lasciar posto a La Ruota della Fortuna, che traina gli ascolti dell’emittente. Adesso, però, Striscia torna e lo fa in prima serata, in uno speciale di 5 puntate condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, volti storici della trasmissione.

Striscia la Notizia, lo speciale in prima serata

Era il 7 novembre 1988 quando, su Italia 1, andò in onda la prima puntata di Striscia la Notizia, il telegiornale ad alto tasso di satira ideato da Antonio Ricci. Alla conduzione c’erano Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo. L’11 dicembre 1989, Striscia si è spostato su Canale 5, dove è rimasto, senza sosta, per 37 edizioni. L’ultima si è conclusa nel giugno del 2025.

Dop quasi 8 mesi di stop – il primo nella storia della trasmissione – il tg del Gabibbo e delle veline riparte. L’inizio della 38esima edizione è previsto per giovedì 22 gennaio 2026. C’è una novità, però, pensata per non pestare i piedi a La Ruota della Fortuna (ad oggi l’unico format su cui Mediaset sembra puntare davvero). Le nuove cinque speciali puntate di Striscia la Notizia andranno in onda in prima serata.

Se la data d’inizio è certa, il resto è tutto ancora top secret. Saranno previste novità al format? Di certo, non ai conduttori. Dietro l’iconico banchetto azzurro tornerà a sedersi il duo più longevo e famoso tra quelli che sono passati di lì, quello composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Seppur c’è chi dice che una new entry potrebbe ravvivare le sorti del tg. Ha detto no a Sanremo, ma non può dire di no a uno dei format più noti di Mediaset, la novella stella dell’emittente Samira Lui, data tra i papabili ospiti fissi della nuova Striscia.

Chi farà concorrenza a Striscia

Non è chiaro se le cinque serata in arrivo su Canale 5 a partire dal prossimo 22 gennaio rappresenteranno un caso isolato o saranno l’inizio di un nuovo appuntamento fisso nella prima serata del canale ammiraglia di Mediaset. Di certo, Pier Silvio Berlusconi prenderà una decisione anche guardando i dati Auditel – cui è chiaro tenga tantissimo, comprensibilmente.

Striscia la Notizia, però, dovrà affrontare una dura battaglia in temi di ascolto. Il giovedì è la sera in cui su Rai 1 va in onda Don Matteo 15, storica fiction che ha recentemente visto Raoul Bova prendere il posto di Terence Hill. E poi ci sono i numerosi talk show, da Ore 14 di Milo Infante su Rai 2 a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, fino a Piazzapulita di Corrado Formigli su La7. Ancora, su Rai 3 è il giorno di Splendida Cornice, condotto dalla comica (ex paladina di Zelig) Geppi Cucciari. E come se non bastasse, al suo esordio in prime time, il tg di Ricci dovrà vedersela anche con la Roma, che affronta lo Stoccarda in Europa League.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!