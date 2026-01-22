La Ruota della Fortuna, Gerry si commuove per Ricci. Greggio e Iacchetti pazzi di Samira

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 22 gennaio de La Ruota della Fortuna è stata particolarmente emozionante per Gerry Scotti. Il conduttore infatti ha avuto il compito di trainare la nuova edizione di Striscia la Notizia, per la prima volta in onda in prima serata. Il presentatore non solo ha parlato dello show, ma ha anche invitato in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, pronti a tornare dietro il celebre bancone del tg satirico.

La Ruota della Fortuna, Arrigo vince a sorpresa

Ad aprire la puntata del 22 gennaio de La Ruota della Fortuna è stato un Gerry Scotti commosso. Il conduttore, con la consueta sincerità, si è detto emozionato per il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata, un programma a cui è legatissimo e che ha condotto più volte.

Dopo il balletto incredibile di Samira Lui, che si è esibita mentre scendeva le scale, fasciata in uno splendido abito in velluto, strass e pizzo, è arrivato il momento delle confessioni.

“Oggi è una giornata importante per la televisione italiana – ha detto il conduttore -, perché torna in onda un programma che ha fatto la storia: Striscia la Notizia. Ho fatto parte per tanti anni di questa famiglia e sono felicissimo di rivedere questo show. Gerry ha poi ricordato il suo lavoro a Striscia la Notizia, ringraziando Antonio Ricci. “Con lui ho imparato tantissimo”, ha detto, senza riuscire a contenere l’emozione.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché proprio in nome del suo legame fortissimo con lo show di Ricci, Gerry ha voluto invitare in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che condurranno le puntate in prima serata. Con la consueta ironia, i presentatori hanno svelato le novità di Striscia, poi si sono divertiti a girare la celebre ruota e hanno salutato Samira, dando vita a dei divertenti siparietti.

E il gioco? A dominare per tutta la serata è stata la campionessa Federica che ha avuto la meglio sul giovanissimo Leonardo e sullo sfortunato Arrigo. Alla fine però è stato proprio quest’ultimo a diventare il campione della puntata. Con una rimonta favolosa, Arrigo è arrivato a La Ruota delle Meraviglie. Dopo aver scelto la busta numero 3, il concorrente ha scelto di cambiarla, lasciando 15mila euro per vincere 10mila euro. In totale dunque si è portato a casa un montepremi pari a 23.600 euro.

Il successo de La Ruota dei Campioni

La Ruota dei Campioni si è rapidamente trasformata in un piccolo caso televisivo. Lo spin-off in prima serata de La Ruota della Fortuna, guidato da un sempre solidissimo Gerry Scotti, punta su un meccanismo tanto semplice quanto efficace. A sfidarsi sono i migliori concorrenti del game storico, quelli che hanno lasciato il segno, pronti a rimettersi in gioco tra colpi di fortuna, strategia e sangue freddo. Il ritmo è più serrato, la tensione sale manche dopo manche e il montepremi finale rende ogni giro di ruota decisivo.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo premiando il format anche nei dati Auditel. Le puntate hanno fatto registrare ascolti particolarmente solidi, con milioni di telespettatori incollati allo schermo e uno share che ha superato il 20%. Confermando Canale 5 come leader di fascia e dimostrando quanto il gioco, se ben rinnovato, continui a funzionare. Un successo che si spiega anche con l’atmosfera familiare del programma, capace di coinvolgere più generazioni e di trasformare la gara in un vero appuntamento da prime time.

A rendere il tutto ancora più incredibile ci pensano gli ospiti speciali, scelti come un regalo per il pubblico affezionato. Tra i prossimi nomi annunciati spiccano Rita Pavone e Marcella Bella, due icone della musica italiana pronte a portare energia, ricordi e leggerezza nello studio. Un mix di gioco, volti amati e intrattenimento puro che spiega perché La Ruota dei Campioni continui a girare… e a vincere!