Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Sono passati 30 anni tondi da quando Zelig rivoluzionò la tv. Era il 1996 quando andò in onda la prima puntata di quello che è diventato il programma comico più longevo in Italia: 150 prime serate, 120 puntate in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici. In occasione dell’anniversario, lo show torna con l’evento speciale Zelig 30.

Accanto a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tra i conduttori più amati del cabaret, tornano alcuni dei comici più famosi tra quelli passati dal palco di Zelig, da Aldo Giovanni e Giacomo a Raul Cremona a Cochi. E tutti gli altri? Che fine hanno fatto i comici di Zelig? Ecco dove sono oggi.

Katia &Valeria , per sempre Miss

Katia & Valeria, alisa Katia Follesa e Valeria Graci, furono uno dei dui più amati di Zelig. Prendevano in giro i punti deboli del genere femminile, sono state di volta in volta, studentesse sfaccendate, litigiose corteggiatrici di Uomini e Donne e aspiranti Miss Italia. E continuano a esserlo, di nuovo insieme in teatro nello spettacolo Non dovevamo vederci più.

Katia & Valeria

Seppur sia Katia Follesa ad aver guadagnato la fama maggiore. È stata protagonista di numerosi programmi comici, da LOL! a Colorado Cafè, e conduttrice di trasmissioni di intrattenimento come Junior Bake Off Italia e Cake Star. Anche attrice, ha recitato in film come Vacanze di Natale e Benvenuti al Nord e, più recentemente, nella serie dei colleghi Ficarra e Picone, Sicilia Express.

Teresa Mannino arriva a Sanremo

Nel 2024 le è stato conferito il Premio Internazionale Speciale Flaiano per il teatro, perché dall’esordio a Zelig, Teresa Mannino non si è mai fermata. La comica che prende in giro i meridionali emigrati al nord, continua a riempire i teatri di tutta Italia con i suoi show ad alto tasso di comicità. Volto fisso in tv, è stata persino spalla di Amadeus al Festival di Sanremo 2024.

Teresa Mannino

Non soltanto stand up comedian, Mannino ha recitato in ben 8 film e 4 fiction televisive, oltre ad aver firmato la regia e la sceneggiatura di trasmissioni televisive e spettacoli teatrali. Anche lei, assieme a Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, sarà sul palco di Zelig 30.

Il successo di Ficarra e Picone

Salvo Picarra e Valentino Picone sono assieme dal 1996 e non hanno alcuna intenzione di separarsi. Il duo siciliano, che a Zelig interpretava due giovani vecchi buffamente stanchi della vita, ha inanellato nel corso degli anni grandi successi di pubblico ed enormi soddisfazioni.

Ficarra e Picone

Hanno realizzato 5 film e 2 serie televisive, l’ultima è Sicilia Express su Netflix, oltre a innumerevoli speciali televisivi e spettacoli teatrali. Decisamente tra i più noti della squadra del primo Zelig.

Geppi Cucciari, dalla tv alla radio

Attrice – scelta persino dal maestro Ferzan Ozpetek – conduttrice radiofonica, presentatrice televisiva, comica, doppiatrice e scrittrice. Non ha bisogno di presentazioni Geppi Cucciari, che a Zelig ha mosso i primi passi sul palco per non fermarsi più. Oggi ha anche un programma tutto suo, il divertente Splendida Cornice, in seconda serata su Rai 3.

Geppi Cucciari

Leonardo Manera, il re del cabaret

E chi non si ricorda il suo ventriloquo che faceva perdere la pazienza a Claudio Bisio. I personaggi ideati da Leonardo Antonio Bonetti, in arte Leonardo Manera, sono tra i più indimenticabili di Zelig. Ma il teatro milanese non è stato l’unico calcato dal brillante comico, che da anni gira l’Italia con i suoi irresistibili spettacoli. Con una capatina in tv ogni tanto, e un posto fisso da speaker radiofonico.

Leonardo Manera

Ale e Franz idoli dei bambini

A Zelig c’era del talento. E Ale e Franz, all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, ne sono testimonianza. Il duo continua a stare assieme e far ridere senza sosta gli italiani in tour teatrali che si succedono uno dopo l’altro.

Ale e Franz

Al cinema sono apparsi innumerevoli volte, così come in televisione e persino in qualche video musicale. Sono riusciti a conquistare anche i più piccoli, dando la voce al vanitoso leone Alex e alla imprudente zebra Marty nei tre film della saga animata di Madagascar.

Che fine ha fatto Sconsolata?

È da un po’ che Anna Maria Barbera non si vede più. La comica ideatrice dell’irresistibile Sconsolata, la donna disillusa che continua a rincorrere gli uomini senza troppa convinzione, si è presa una lunga pausa dalle scene per motivi personali. “Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne” aveva raccontato a Domenica In nel 2019.

Anna Maria Barbera

Il successo di un tempo non c’è più, ma Barbera continua a dedicarsi al teatro e, appena può, torna a far visita ai suoi compagni di Zelig. Presente anche negli appuntamenti speciali di Zelig 30, in onda a partire da lunedì 12 gennaio 2026.

