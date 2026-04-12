Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1

Torna su Italia 1 lo "spin-off" del classico Zelig, dedicato ai nuovi talenti della comicità e condotto da Lodovica Comello e Paolo Ruffini

IPA Lodovica Comello conduce Zelig On

Una domenica sera a tutta comicità. Il 12 aprile torna Zelig On, in onda in prima serata su Italia 1 per cinque appuntamenti settimanali. A condurre lo show, uno “spin-off” del classico Zelig presentato da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ancora una volta sono Lodovica Comello e Paolo Ruffini, con gli immancabili comici che si alternano sul palco tra artisti emergenti e qualche “vecchia gloria”.

I talenti della comicità sul palco

Ad aprire le danze il 12 aprile sono diciannove artisti e artiste, pronti e pronte a sfidare le luci della ribalta a suon di risate. Un cast eterogeneo pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti e con una presenza femminile significativa. Tra i nomi spiccano Federica Ferrero, igienista dentale torinese che ha saputo trasformare le piccole nevrosi quotidiane e le fobie dei suoi pazienti in una comicità intelligente e profondamente vera, e Giada Parisi, che a quasi trent’anni ha avuto il coraggio di lasciare tutto per la comicità.

E ancora Alice Redini, attrice pluripremiata che nel cabaret ha trovato una libertà nuova, portando sul palco un’ironia spietatamente onesta, e Chiara Lippi, artista versatile che tra musica e recitazione ci regala le sue celebri “lettere”, analizzando con un piglio cinico e irresistibile i paradossi dell’amore e della maternità.

Completano il cast Vincenzo Albano, Diego Casale, Marco Colonna, Vincenzo Comunale, Michele Cosentino, Raffaello Corti, Francesco Migliazza, Elia Morra, Max Pieriboni, Max Samaritani, Fausto Solidoro, Davide Spadolà, Antonello Taurino, Virgigno e i Senso D’Oppio.

Quando e dove vedere Zelig On

L’appuntamento con la prima delle cinque serate di Zelig On è domenica 12 aprile, a partire dalle 21:20 su Italia 1, oppure in streaming su Mediaset Infinity. Ad affiancare i conduttori Paolo Ruffini e Lodovica Comello ci sono anche Ale & Franz e Max Angioni, già conduttore delle ultime edizioni de Le Iene insieme a Veronica Gentili.

“All’inizio ero un po’ in sbattimento perché sono entrata un po’ in corsa, visto che l’idea di una co-conduzione femminile è stata in ballo fino all’ultimo – ha spiegato la Comello in un’intervista -. Quando mi è stato detto di dimenticare la conduzione canonica e semplicemente di divertirmi il più possibile ho preso un po’ le misure, e adesso posso dire che mi sto divertendo davvero tanto”.

Giancarlo Bozzo, una delle anime di Zelig con Gino & Michele, è la mente dello spettacolo: “Zelig On è la presentazione di quello che troviamo con i nostri eventi e laboratori in tutta Italia. Il risultato sono tantissimi comici nuovi, tra cui molte donne, e il tentativo di un linguaggio diverso, mostrando anche ciò che accade dietro le quinte”.

“Il programma si conferma uno spazio dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della nuova comicità – scrive Mediaset -, nato da un attento lavoro di scouting realizzato in tutta Italia sotto la guida e la visione creativa di Giancarlo Bozzo, da sempre impegnato nell’individuare e accompagnare nuovi talenti. Con questa nuova edizione, Zelig On prosegue nel percorso di rinnovamento del marchio Zelig, continuando a intercettare nuove voci della scena comica e a portarle all’attenzione del grande pubblico”.