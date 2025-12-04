Roberta Bruzzone, la verità sull’addio a Ore14 e la lite con Milo Infante: “Tutto falso”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’addio a Ore14 e replica alle indiscrezioni sui motivi della sua assenza nello show condotto da Milo Infante dopo che, nelle scorse puntate, si era scontrata proprio con il presentatore.

Lo scontro fra Roberta Bruzzone e Milo Infante

La nota criminologa ha voluto fare chiarezza, rispondendo punto per punto ad alcune indiscrezioni che la vedevano in rotta con la trasmissione Ore14 per via di alcune richieste. In particolare si era parlato della volontà di Roberta Bruzzone di parlare del Caso Garlasco solamente a determinate condizioni dopo lo scontro avvenuto in tv con Milo Infante.

Nel corso dell’ultima puntata dello show infatti la criminologa aveva espresso le sue opinioni riguardo il caso di Chiara Poggi, il DNA ritrovato sotto le unghie della vittima e le connessioni con Andrea Sempio. “Leggetevi i verbali prima di commentarli”, aveva detto rivolta agli altri ospiti e al conduttore. Una frase che aveva scatenato la reazione di Milo Infante: “Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerli, non li ha letti solo lei”, aveva ribattuto lui.

Poco dopo quello scontro, Roberta Bruzzone era scomparsa dalla trasmissione. Un’assenza che era stata notata dal pubblico e aveva spinto in tanti a ipotizzare l’esistenza di tensioni fra la criminologa e il conduttore.

Le parole di Roberta Bruzzone sull’addio a Ore14

Dopo giorni di illazioni a fare chiarezza è stata proprio Roberta Bruzzone che ha pubblicato un lungo post su Instagram, svelando la sua verità. “Le versioni fornite da Ore 14 circa una presunta trattativa, un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata “solo al pomeriggio” sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso – ha scritto -. Semmai quella è stata una richiesta avanzata da uno dei responsabili del programma, non certo da me, per tentare di salvare il salvabile. Da parte mia non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne”.

“Qualsiasi narrazione diversa da questa è semplicemente falsa – ha aggiunto la Bruzzone -. A conferma di ciò, basti un dato oggettivo: ieri ero in diretta su Rai1, a La Vita in Diretta, a parlare del caso Garlasco insieme all’Avv. De Rensis, senza alcun problema, senza limiti di collocazione oraria e senza alcuna interferenza. Questo è un fatto. Il resto è propaganda mediatica costruita per coprire responsabilità interne che non mi riguardano. Mi riservo ogni azione nelle sedi competenti affinché venga ristabilita la verità su quanto accaduto e venga tutelata la mia immagine professionale, lesa da ricostruzioni infondate e da una narrazione artificiosa, completamente scollegata dai fatti reali”.

“Invito pertanto tutte le testate a effettuare verifiche accurate prima di riportare versioni che non trovano riscontro in alcun atto, messaggio o comunicazione ufficiale – ha concluso -. Anzi, è vero esattamente l’opposto ed esiste comunicazione formale e ufficiale a dimostrarlo. Vorrei dire che questa narrazione distorta mi sorprende…ma, in tutta onestà, non è così e tale scenario rafforza la bontà della decisione presa da parte mia. Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: nessuna trattativa, nessuna richiesta, nessun veto. Solo bugie facilmente smontabili dai documenti”.

