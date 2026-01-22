La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il complimento dietro le quinte a Samira Lui

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui

Gerry Scotti continua a macinare ascolti con La Ruota della Fortuna: ritmo ed energia non sono di certo mancati nella puntata del 21 gennaio. Come sempre il conduttore è stato annunciato dalla band: “Noi non ci fermiamo, accendiamo le vostre serate”. L’annuncio di Samira Lui è sempre il più atteso, dopo i saluti di rito.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 21 gennaio 2026

Prima di far partire il gioco, però, c’è il momento di rito tra Samira Lui e Gerry Scotti, che ha svelato di aver fatto un complimento dietro le quinte. “Lo puoi anche dire”. Per il suo look davvero speciale, Gerry ha detto che Samira sembra la Venere di Milo. “Lei è la nostra Dea della fortuna“. Nella puntata del 21 gennaio 2026 a giocare sono il Campione Flavio – bravissimo, perché nel suo caso la fortuna si accompagna davvero al merito – che ha già collezionato oltre 314mila euro. A sfidarlo troviamo Federica, che è nata a Treviso ma fa la product manager a Milano, e Alex, che viene dalla provincia di Bergamo e fa il geometra.

Il gioco inizia con la manche del Giramondo, alla scoperta della parola Bibimbap, che è un piatto coreano molto famoso. A indovinarla è proprio il Campione Flavio. Il prossimo gioco è la Cruciruota, e l’argomento è “cosa provi?”, ovvero cinque stati d’animo che viviamo quasi ogni giorno. A dare il via al gioco è Flavio, e indovina sempre lui anche in questo caso. “Questo è uno dei più bravi Campioni che abbiamo avuto, ma anche un Campione avrà una manche dove rende di meno”, ha detto Scotti, prima di iniziare il Round Musicale, e il titolo è Fabri Fibra e Joan Thiele. Federica ha raddoppiato indovinando la lettera R, prendendo così lo spicchio.

Chi ha vinto nella puntata del 21 gennaio 2026

A condurre il gioco è stata Federica per la prima metà della partita. Poi è stato il turno della manche Jackpot, con argomento dedicato alla moda. Purtroppo, Federica è andata in bancarotta, perdendo tutti i soldi che aveva accumulato. Poco dopo l’ha seguita anche il Campione, è andato in bancarotta ma è stato protetto dal Jolly Gerry, e alla fine ha indovinato la risposta. La situazione si è ribaltata: il Campione è tornato in testa.

Tra le manche più amate naturalmente c’è stata quella dedicata al Regno degli Animali: il Campione è fortissimo, e anche in questo caso ha dato la soluzione. Il Round Express si è basato sulle tradizioni in famiglia, e a iniziare è stato lo sfidante Alex, ma è stata Federica a indovinare. “La gara si accende”, ha detto Scotti. L’ultimo round ha visto al centro di tutto praticamente Federica e il Campione Flavio, anche se Alex ci ha provato.

Ma chi ha vinto nella puntata del 21 gennaio 2026? Ebbene, c’è stato un colpo di scena: il Campione è stato “battuto” da Federica, che è diventata la nuova Campionessa de La Ruota della Fortuna. Ed è riuscita a chiudere la puntata accumulando ben 37.500 euro. Sarà quindi lei a tornare protagonista nella prossima puntata, perché la Ruota non smette mai di girare.