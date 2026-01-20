La Ruota della Fortuna, Samira Lui si commuove: la vincita è straordinaria

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna ci ha regalato nuove emozioni, fra soluzioni difficili e tante novità, fra il jackpot e il bonus maialino, capaci di rendere il gioco ancora più interessante. Sempre forte l’intesa fra Gerry Scotti e Samira Lui che rappresentano senza dubbio il punto di forza della trasmissione.

La Ruota della Fortuna, Flavio vince tutto

La puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna si è aperta, come sempre, con il saluto di Gerry Scotti, carico di energia e positività. Il conduttore ha poi annunciato l’arrivo di Samira Lui che è apparsa con un look scintillante, sfoggiando un mini abito blu elettrico capace di esaltare ancora di più la sua bellezza.

Il Campione Flavio ha dominato la puntata, mostrando tutta la sua bravura. Nonostante la rimonta dello sfidante Renato al Gioco degli animali, il giovane concorrente è riuscito a spuntarla. Nel corso della puntata non sono mancati momenti divertenti, con Samira che si è scatenata, ballando sulle note di 7mila caffè di Alex Britti.

Ma la puntata ha regalato soprattutto una commozione intensa. Flavio infatti è arrivato a La Ruota delle Meraviglie con un montepremi di 11.600, battendo gli altri sfidanti. Ed è proprio qui che ha dimostrato tutta la sua preparazione, indovinando i tre tabelloni e accendendo tutte le buste.

E alla fine la fortuna l’ha premiato. Flavio ha infatti scelto la busta giusta, vincendo 200mila euro. Il totale accumulato sino ad ora? Ben 314mila euro, come svelato da Gerry Scotti. Il conduttore insieme a Samira Lui si è commosso, congratulandosi con il campione anche per la sua volontà di aiutare, con il montepremi vinto, la sua famiglia.

Le novità a La Ruota della Fortuna: cosa sono il jackpot e il bonus maialino

Tra le principali novità introdotte di recente a La Ruota della Fortuna spiccano il jackpot e il cosiddetto bonus maialino, due meccanismi pensati per rendere il gioco ancora più coinvolgente e ricco di suspense. Il jackpot rappresenta un montepremi speciale che può crescere nel corso delle puntate e che il concorrente ha la possibilità di vincere rispettando alcune condizioni durante il gioco finale.

Un premio aggiuntivo che va oltre le tradizionali vincite e che offre una posta in palio particolarmente ambita rispetto al normale montepremi. Il bonus maialino invece funziona come una sorta di salvadanaio. Ogni volta che il concorrente capita su una specifica casella o compie determinate azioni, una somma di denaro viene accumulata simbolicamente nel maialino, che potrà poi essere conquistato interamente se il giocatore riesce a completare con successo la prova prevista. Entrambi gli elementi hanno l’obiettivo di aumentare la tensione e l’attesa, offrendo nuove opportunità di vincita e rendendo il meccanismo del programma più dinamico.

Nel frattempo lo show continua a ottenere risultati positivi con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori e circa il 22% di share già nella prima puntata in access prime time, con picchi che arrivano al 27% di share nelle fasi centrali della puntata. Nel corso della stagione la trasmissione ha continuato a consolidare il suo pubblico, arrivando a registrare oltre 4,6 milioni di spettatori con più del 26% di share, dominando spesso la fascia dell’access prime time.