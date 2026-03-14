La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprende

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti bacchetta Samira Lui per il mini abito floreale. E la vincita è super!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi sfidanti Silvia e Francesco, con tanti colpi di scena che hanno appassionato anche Samira Lui e Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, il look di Samira fa discutere

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna apre, come sempre, con la musica dei Fortuna Five, la band che accompagna con la sua musica dal vivo gli appuntamenti del game show. Poco dopo è Gerry Scotti ad annunciare l’arrivo in studio di Samira Lui che scende le scale fasciata in un mini abito floreale bellissimo.

Il look della showgirl ha acceso il pubblico e scatenato l’ironia del conduttore del programma che ha commentato: “Samira è corta! La gonna è corta! Inutile che te la tieni mentre scendi!”. La Lui ha replicato con un sorriso, affermando di apprezzare l’outfit scelto, in tema con la primavera.

Spazio poi alla gara con il campione Matteo sfidato dalla farmacista Silvia e dal giovane Francesco. Durante la gara i colpi di scena non sono mancati e, un tabellone dopo l’altro, i concorrenti si sono sfidati fra soluzioni e nozioni da scoprire. Silvia ha dominato la gara per diversi giri di ruota, ma il più fortunato è stato senza dubbio Francesco che grazie al bonus del Maialino si è aggiudicato la bellezza di 75.900 euro.

Alla fine è stato proprio lui a diventare il nuovo campione, conquistando il titolo con 11.600 euro per un totale di montepremi pari a 87.500 euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie però Francesco è stato tratto in inganno dall’emozione. Di fronte al tabellone e con il tempo che scorreva infatti non è riuscito a dare nessuna soluzione e, di conseguenza, non ha acceso nemmeno una delle tre buste. Una piccola delusione per il concorrente che però alla fine si è consolato portandosi a casa un ricchissimo montepremi grazie al bonus del Maialino.

Cos’è il Bonus del Maialino a La Ruota della Fortuna

Da qualche mese La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 si è arricchita con una novità che ha subito conquistato il pubblico: il Round Jackpot con il Bonus del Maialino. Il meccanismo è semplice, ma capace di tenere i telespettatori dello show incollati allo schermo. Sulla ruota infatti compaiono due spicchi speciali contrassegnati dal simbolo di un maialino e ogni volta che la freccia si ferma su uno di essi durante il round dedicato per il concorrente si apre una grandissima opportunità.

Il montepremi cresce puntata dopo puntata. Ogni giro di ruota nel corso del round aggiunge valore al maialino e se la ruota si ferma sul simbolo del maialino il concorrente può tentare di conquistarlo risolvendo correttamente il puzzle. Attenzione però: portarsi a casa il Bonus del Maialino durante il gioco non significa ancora vincere la cifra accumulata. Per incassare davvero l’intero jackpot, il concorrente dovrà anche vincere la puntata. Il risultato è una tensione crescente che rende ogni puntata diversa dalla precedente.