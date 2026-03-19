La Ruota della Fortuna, Samira e “gli atti osceni”. E Gerry si preoccupa

Puntata ricca di colpi di scena quella del 18 marzo: il campione perde il titolo ma sono le battute di Gerry e Samira le vere protagoniste

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IPA Gerry Scotti

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna mercoledì 18 marzo: Gerry Scotti ha condotto una puntata ricca di colpi di scena che ha visto protagonista il 22enne Daniele di Uboldo, in provincia di Varese, il campione in carica. Non sono mancate, come sempre, le frecciate tra il conduttore e Samira Lui, il suo braccio destro, la cui complicità è il pezzo forte del programma.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira come “il gatto e la volpe”

La puntata del 18 marzo si è aperta come sempre con la presentazione dei concorrenti: Gerry Scotti non ha nascosto di aver vissuto una grande emozione alla fine della scorsa puntata, quando Daniele, il campione in carica, è riuscito ad aggiudicarsi i 200 mila euro, arrivando così a 233.600 euro in due sole sere. Il 22enne ha le idee chiare su cosa farà con la cifra vinta: “La mia ragazza, Giulia, mi ha portato qui, sicuramente si merita un regalo eccezionale, poi il resto può andare per i miei studi o per il mio futuro”. A sfidarlo sono Valeria di Fonzaso (Belluno), titolare di un negozio di abbigliamento, e Francesca da Milano, da poco laureata in Ingegneria Biomedica.

Dopo l’arrivo di Samira Lui, “elegantissima” come ha giustamente sottolineato Scotti, è il momento del “Giramondo”: ad aggiudicarsi il premio è proprio il campione Daniele, che vince i primi 1.000 euro della serata. Si prosegue poi con “Il Regno degli Animali” a tema “La volpe volante”: a indovinare è Francesca, che arriva a 3.400 euro dopo aver vinto anche la Panda.

Dopo aver mostrato la foto dell’animale, Gerry e la sua collega si lasciano andare a uno dei loro scambi di battute. La volpe volante infatti non è pericolosa per l’uomo, come sottolinea Samira, così come i pipistrelli comuni. “Insomma, si attaccano ai capelli, lei non ha problemi“, ironizza lei, e Scotti ribatte immediatamente: “Che m’importa, si attaccano ai suoi! Infatti quando c’è un pipistrello in casa gridano: ‘C’è un pelato per favore?'”.

La partita continua con il “Round Musicale”, a tema “Umberto Tozzi”: il tabellone viene indovinato dal campione, che si piazza ancora al primo posto con 4.800 euro. Ma il “Round del Jackpot” può cambiare tutto, con il maialino che contiene ben 13.200 euro. A dare la soluzione è Valeria, che arriva a 3.900 euro.

Nessuno riesce ad aggiudicarsi il maialino, e si prosegue così con la manche dedicata ai libri “Se la sai raddoppi”, dedicata a Le avventure di Pinocchio. Indovina la soluzione Daniele, che guadagna altri 3.200 euro. Potrebbe raddoppiare la cifra con il secondo tabellone, ma anche questa volta la fortuna non è dalla sua parte: il campione in carica continua comunque a essere in vantaggio avendo accumulando ben 8.000 euro.

Dopo la soluzione, la band suona per l’occasione Il gatto e la volpe, e Scotti fa una delle sue battute: “Io sarei il gatto, lei la volpe“. E lei ribatte pronta: “una ditta specializzata”. Si, afferma il conduttore, “specializzata in intrattenimento per i nostri telespettatori”.

Daniele non riesce a tenersi il titolo di campione

Il campione rimane in testa con 8.000 euro, seguito da Valeria a 3.900 euro e da Francesca a 3.400 euro. Ma la manche successiva spariglia le carte in tavola, visto che la neolaureata riesce ad accumulare 6.500 euro. Ed è sempre lei a indovinare il “Round Express”, portandosi in testa con 17.900 euro.

E come accade spesso, la gaffe della serata è servita: la frase della manche era dedicata ai lottatori di Sumo e Scotti ne approfitta per raccontare un aneddoto: “Sono omoni grandi e grossi che io sembro magro e sono coperti solo da un perizoma. Ho pensato che non ci fosse una regola, ma se gli casca il perizoma sono squalificati, perché stanno lì in mezzo alla stadio con tutto di fuori”.

Arriva pronta la replica di Samira: “Eh, sono atti osceni!“. Ma il conduttore continua imperterrito nella sua spiegazione: “Io sono appassionato di Sumo: il perizoma è protetto da una grata, sembrano raggi della bicicletta, non sto scherzando”. Samira cerca di tagliare corto: “Non voglio più sapere niente, andiamo avanti”. E subito dopo Scotti scherza: Adesso ci dichiara guerra il Giappone”.

Dopo il “Triplete” Daniele recupera terreno, conquistando ben 10.000 euro, e anche all'”Ultimo Round” riesce ad aggiudicarsi delle manche, arrivando a 17.200 euro: non sufficiente però per raggiungere la cifra conquistata da Francesca, che diventa la Campionessa della serata.