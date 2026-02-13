La Ruota della Fortuna, Samira Lui si mette in gioco: la reazione di Gerry Scotti

La puntata del 13 febbraio de "La Ruota della Fortuna" è stata un crescendo di emozioni e tensioni per il Campione e gli sfidanti

IPA Samira Lui

Puntata intrigante, quella de La Ruota della Fortuna del 13 febbraio, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui: a giocare abbiamo ritrovato il Campione Lorenzo, dopo l’escalation di ieri sera che lo ha portato alla vittoria. A dargli del filo da torcere la sfidante Annamaria: ecco cos’è successo – come Samira, che si è messa in gioco svelando la sua passione per Angelina Mango – e chi ha vinto.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 13 febbraio

Se ad Affari Tuoi nella puntata del 13 febbraio si è festeggiato San Valentino con qualche ora di anticipo, La Ruota della Fortuna è stata incentrata sulla classica partita: Gerry Scotti è stato presentato in studio dalla band, i Fortuna Five. Protagonista della partita è stato il Campione Lorenzo: “Ieri sera ha cominciato alla grande, a metà puntata era morto, verso la fine guardava la Ruota e voleva buttarsi giù, e a un certo punto ha vinto più di 48mila euro”.

Gli sfidanti sono stati Annamaria da Foggia, dottoranda di ricerca in diritto amministrativo (è accompagnata in studio dal fratello Francesco), e Davide da Sarzana. Samira è stata presentata in studio solo dopo i saluti, sulle note di Pazza di Loredana Bertè, con un look davvero mozzafiato. “Sei una splendida collegiale dei Caraibi”, ha detto Gerry Scotti, complimentandosi per l’outfit. Come da tradizione, prima manche: il significato della parola Achachay al Giramondo è stato indovinato da Annamaria, che però ha perso il gruzzoletto racimolato poco dopo con la bancarotta.

Chi ha vinto

Gerry Scotti ha approfittato per fare gli auguri al Direttore della Fotografia, Andrea, che compie gli anni. Il Campione si è rimesso in carreggiata, ma del resto lo ha detto anche Scotti: “Ha imparato a non buttarsi giù di morale dopo ieri sera”. Per il Round Musicale, Samira Lui ha dato prova della sua bravura intonando delle strofe di un brano di Angelina Mango: il tema era proprio la sua canzone dedicata a Spaccanapoli. “Adoro Angelina Mango, adoravo suo papà”, ha confessato la showgirl. Scotti non ha perso tempo e si è prodigato in complimenti nei confronti della sua esibizione: “Me la metto come suoneria del telefono”, in effetti c’è stato un “brava” per Samira dopo aver cantato.

Ma la partita non si è di certo fermata, ed è proseguita con l’immancabile e ormai amatissima manche dedicata al Regno degli Animali, con protagonista l’ermellino. Poco dopo è tornata la manche Misteri: “Il vostro è stupore, perché in uno degli spicchi neri c’è la bancarotta ma in uno ci sono 10mila euro”. Per il Campione è andata peggio di ieri sera, considerando che è andato di nuovo in bancarotta e ha raddoppiato quando aveva ben 0 euro.

Lo sfidante Davide si è ripreso alla grande, nonostante i parecchi spicchi su “100 euro” presi nel corso della partita. Con l’Express si va verso il finale, ma purtroppo Davide è andato in bancarotta: a indovinare il tabellone Express basato sui nuovi pericoli è stata Annamaria. “La gara diventa bellissima”, in effetti il finale è stato tutto da scrivere. Con 13.900 euro, il nuovo Campione è Davide da Sarzana: a fine puntata ha vinto l’auto, ma ha anche indovinato tre tabelloni su tre, quindi tre buste da aprire. “Sto piangendo anche io”, ha detto Gerry Scotti. Alla fine, ha portato a casa un totale di 14mila euro.