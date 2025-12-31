La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui sul minidress

IPA Gerry Scotti

Il “programma delle meraviglie” è andato in onda il 30 dicembre: Gerry Scotti non è andato in vacanza e insieme a Samira Lui e alla band sta tenendo compagnia agli spettatori durante le feste. Come di consueto, Scotti ha accolto Samira in studio definendola la sua “ineffabile compagna di lavoro”. Il feeling tra loro è tra i motivi per cui La Ruota della Fortuna ha avuto tanto successo negli ultimi mesi, anche se Affari Tuoi, condotto da De Martino, ha recuperato terreno.

La Ruota della Fortuna, come è andata la puntata del 30 dicembre

A dare inizio alla puntata sono Gerry Scotti e Samira Lui, che come sempre scambiano qualche chiacchiera prima di passare al gioco. Samira è elegantissima nel suo minidress con le paillettes, e Gerry ammette di avere un “pigiamino” simile con la scritta Superman, ma non lo indossa mai.

Il Campione Jimmy è ancora una volta il grande protagonista della puntata: in quattro puntate ha collezionato ben 62mila e 600 euro. Il Campione sfida nella puntata del 30 dicembre Federica, originaria di Santo Stefano in Aspromonte anche se vive ormai a Binasco, e Flavio da Roma. La puntata è iniziata alla grande con La Ruota del Tempo: gli sfidanti si sono dati del filo da torcere, cercando di indovinare le risposte del tabellone. Jimmy ha anche raccontato di far parte del Club dei Brutti, e ogni anno viene organizzato un contest per eleggere il “Più Brutto d’Italia”. Il Campione ha quindi invitato Gerry Scotti, anche perché è previsto il premio “No Bell”, per chi appoggia questa cultura.

Come è finita la puntata

A dare la risposta per la manche musicale, su Lucio Dalla, a tema con la fine dell’anno, è stato proprio il Campione: Federica ha provato a giocare ancora alla ruota, ma come ha notato Gerry, prima o poi La Ruota si… vendica! Poi è stato il turno de La Ruota delle Feste, manche introdotta fino all’Epifania. Il tema è il Capodanno in Danimarca, e gli sfidanti hanno provato a battere il Campione in carica. Durante la puntata, il Campione è andato in bancarotta: Flavio è stato tra gli sfidanti più bravi delle ultime settimane.

“Ogni tanto bisogna osare e dare subito le risposte”, questo è stato il suggerimento di Scotti per gli sfidanti. Il gioco è andato avanti con La Ruota degli Animali, tra le manche più amate. Il tricheco è il tema della puntata del 30 dicembre, e poi via verso la manche Express, con le classifiche italiane del 2025. A dare la soluzione è stata la sfidante Federica.

All’ultimo round, con tema “definizioni”, la gara è stata bella fino all’ultimo secondo, come anticipato da Scotti: il Campione e gli sfidanti sono arrivati al momento finale alla pari. A indovinare all’ultimo sprint è stato il Campione Jimmy, che così si è riconfermato tra i concorrenti più forti. Ha vinto altri 12mila e 500 euro, che vanno a sommarsi a quelli già vinti e al contenuto della busta, ovvero 1.000 euro. “Il 31 dicembre alle 20.30 a reti unificate andrà in onda il discorso di Sergio Mattarella, e dopo ci saremo noi e infine il Capodanno in Piazza di Canale5″, così Scotti ha salutato gli spettatori.