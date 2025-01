Fonte: IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Da venerdì 31 gennaio 2025, c’è una nuova Velina bionda a Striscia la Notizia: si chiama Nausica Marasca ed è la Velina scelta dal pubblico. In coppia con la Velina mora Beatrice Coari sul bancone televisivo più famoso d’Italia, scopriamo tutto su di lei e come ha reagito alla notizia.

Chi è Nausica Marasca, la Velina di Striscia la Notizia scelta dal pubblico

21 anni, originaria di Campobasso, diplomata al liceo sociopsicopedagogico: Nausica Marasca ha sempre sognato di debuttare nel mondo dello spettacolo, da grande appassionata qual è, anche di cinema e di musica. Scout per sette anni, ama profondamente la natura e la rispetta. Inoltre è una grande fan delle passeggiate all’aria aperta, ama leggere libri che parlano di crescita personale e – naturalmente, visti gli studi – di psicologia.

Lavora come modella e ha coltivato da sempre una grande passione per lo sport, in particolare per il karate, disciplina che ha segnato la sua crescita personale e professionale. Attraverso il karate, ha imparato l’importanza dell’equilibrio tra eleganza e forza, due qualità che oggi rappresentano il suo tratto distintivo, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. Parallelamente alla sua dedizione per le arti marziali, si è avvicinata al mondo della danza grazie alla ginnastica ritmica, che ha praticato con impegno durante l’infanzia. Nel 2024 è stata incoronata Miss Molise. Carisma ed energia contagiosa, un concentrato di forza che ha già conquistato il pubblico di Striscia la Notizia e il bancone del celebre programma televisivo.

Perché è stata scelta dal pubblico

Ufficialmente in coppia con la Velina mora, ovvero Beatrice Coari, Nausica Marasca si è detta entusiasta di iniziare questo percorso. “La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale”.

Striscia la Notizia ha dunque la sua nuova Velina bionda: il 30 gennaio 2025 Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno annunciato il suo trionfo contro Simona Frascaria (con il 54% delle preferenze), la seconda finalista. Prende ufficialmente il posto di Gianluca Briganti, il Velino che si è congedato dal pubblico dopo l’Epifania. Così, è avvenuta una piccola rivoluzione: è stato il pubblico a poter scegliere la nuova Velina, attraverso un contest.

Nausica Marasca è in coppia con Beatrice Coari, genovese, presente nel programma da settembre 2024. La velina numero 46: “Parte un percorso che spero sia bellissimo e sia anche il punto d’arrivo dei tanti sacrifici che ho fatto per la danza durante l’adolescenza”, aveva confidato in un’intervista. Anche lei, come Nausica, ha fatto diversi sacrifici per riuscire a coronare il suo sogno, iniziando a danzare sin da bambina. “Per me non c’erano il sabato pomeriggio con le amiche o la serata in discoteca. Mi allenavo tutti i giorni dopo aver fatto i compiti. E i weekend erano dedicati a gare o a stage di perfezionamento”.