Costanza Caracciolo a La Volta Buona: frecciata (velata) a Elisabetta Canalis su Bobo Vieri

Fonte: IPA Costanza Caracciolo

Il grande pubblico la ricorda come velina bionda sul bancone di Striscia la Notizia, ma oggi Costanza Caracciolo è anche una moglie e mamma premurosa. Sposata con Christian Vieri, la showgirl ha parlato della sua relazione con l’ex calciatore nel salotto de La Volta Buona. E, tra una domanda e l’altra, ha lanciato una velata frecciatina ad Elisabetta Canalis, che a Belve aveva speso parole poco lusinghiere proprio nei confronti di Bobo.

Costanza Caracciolo a La Volta Buona lancia una frecciatina alla Canalis?

Costanza Caracciolo non è stata solo una delle veline più amate di sempre, ma è riuscita anche nella difficile impresa di far “capitolare” lo scapolo d’oro Bobo Vieri. L’ex calciatore si è infatti lasciato alle spalle il passato da latin lover dopo aver incontrato la showgirl siciliana, dalla quale ha avuto due splendide figlie: “Io e lui ci siamo conosciuti appena arrivai a Milano perché avevamo molti amici in comune. Non ci soffermammo più di tanto nella conoscenza, che invece c’è stata 10 anni dopo. Ricordo che tutto iniziò con un giro notturno a Roma” ha spiegato Costanza nel corso di un’ospitata a La Volta Buona.

Intervistata da Caterina Balivo, la Caracciolo ha anche rilasciato alcune dichiarazioni che hanno tutto il sapore di una frecciatina: “Bobo Vieri è sempre un argomento interessante di cui parlare. Se fossi stata gelosa del suo passato non avrei mai iniziato una storia con lui. Se però in qualche intervista viene fuori una parte di mio marito che non riconosco mi dà fastidio. Penso sempre che il passato sia passato, il presente sia il presente. E sono anche convinta che si possa glissare quando viene posta qualche domanda con l’intento di tirar fuori il nome di Christian”. Il riferimento, neanche troppo velato, sembra essere ad Elisabetta Canalis, che a Belve aveva parlato della sua relazione con Vieri, definita “tossica”.

Le dinamiche descritte dall’ex velina mora, ad ogni modo, non sembrano appartenere alla relazione attuale del calciatore, che nel 2018 è anche convolato a nozze con Costanza: “Il matrimonio è avvenuto pochi mesi dopo la nascita di nostra figlia Stella. E’ stata una cerimonia molto intima. C’eravamo solo noi due e i testimoni. I nostri genitori hanno rispettato questa scelta, probabilmente pensano che prima o poi faremo un festone. La verità è che io e Bobo siamo molto più simili di quello che la gente potrebbe pensare. Abbiamo deciso insieme di sposarci, senza nessuna proposta. Siamo andati al Comune e abbiamo indicato una data” ha ancora sottolineato l’attuale signora Vieri.

Costanza Caracciolo e il racconto dell’aborto

Costanza non si è limitata a raccontare i momenti felici del suo matrimonio, ma ha condiviso anche uno degli episodi più difficili da lei vissuti: un aborto spontaneo arrivato al terzo mese di gravidanza, che l’ex velina ha definito “un dolore inspiegabile”. Quando lei abortì, i principali quotidiani nazionali avevano appena riportato la notizia della sua gravidanza, creando uno spiacevole alternarsi di messaggi di congratulazioni e di cordoglio:”Diciamo che i tempi non sono stati rispettati dal giornalismo. Ci sono dei mesi da superare prima di poter ufficializzare la bella notizia. Conservo un ricordo brutto e drammatico di quel momento. Il tempismo è stato pessimo”.

Quell’esperienza, tuttavia, è riuscita ad avvicinare a lei molte donne, segnate dalla stessa tragedia: “L’aborto è un dolore che non metti mai via: anche se ho due figlie meravigliose, sta sempre lì, in un angolino del mio cuore. È però giusto parlarne e sdoganare questo argomento perché, dopo che ne ho parlato pubblicamente, moltissime donne mi hanno contattato per dirmi che avevano vissuto la stessa cosa. Bisognerebbe fare maggior informazione e riguardo. E anche rispettare la privacy di una persona”.