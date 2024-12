Elisabetta Canalis a Belve su Clooney e Vieri: “Ci siamo menati in un bar”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Elisabetta Canalis torna sotto i riflettori con un’intervista intensa e sincera nello studio di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. L’ex velina si racconta a cuore aperto, rivelando dettagli inediti sui suoi amori più noti, il disordine alimentare che ha segnato la sua adolescenza e il rapporto interrotto con Maddalena Corvaglia. Ma è sui nomi di George Clooney e Bobo Vieri che si concentra l’attenzione, tra dichiarazioni sorprendenti e retroscena inaspettati.

Elisabetta Canalis a Belve: “Con Bobo Vieri ho toccato il fondo”

La relazione con Bobo Vieri, durata alcuni anni e ampiamente seguita dai media, viene definita da Elisabetta come un capitolo estremamente difficile della sua vita. “Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata. Non c’era fedeltà da parte sua”, confessa.

Tra litigi e momenti di forte tensione, Canalis ricorda un episodio emblematico: “Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare”. Parole che mettono in luce le dinamiche problematiche di quella storia d’amore, vissuta tra passione e conflitti.

Con un tono sincero, Elisabetta rivela come questa relazione abbia lasciato ferite profonde: “Si creano delle dinamiche non paritarie che poi ti traumatizzano”. Tuttavia, queste esperienze difficili sembrano averle insegnato molto, diventando parte integrante del percorso che l’ha portata a costruire un’immagine di forza e indipendenza.

Fonte: IPA

George Clooney: un amore che ha insegnato

Non poteva mancare un riferimento a George Clooney, con cui Elisabetta ha avuto una relazione tra il 2009 e il 2011. Alla domanda di Francesca Fagnani sulla presunta esistenza di un contratto che regolava il loro rapporto, Canalis risponde con fermezza: “Una stronzata!”. Poi aggiunge: “George è stato l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”.

Nonostante il legame importante, l’ex velina confessa che la loro storia si è conclusa senza un tentativo di riconciliazione da parte di Clooney. “Me ne sono andata e lui non mi ha fermato”, dichiara con schiettezza. Parole che raccontano di un amore intenso, ma non destinato a durare, e che Canalis considera parte del suo percorso di crescita personale.

La relazione con Clooney, seppur breve, è stata seguita con grande attenzione dai media di tutto il mondo. Elisabetta, però, tiene a sottolineare che questo capitolo della sua vita è stato un tassello importante, ma non l’unico determinante della sua felicità. “Ho avuto amori più grandi di lui”, confessa, ricordando che il suo percorso affettivo è fatto di esperienze diverse, tutte importanti a modo loro.

Il disordine alimentare e l’allontanamento da Maddalena Corvaglia

Tra gli argomenti affrontati, Elisabetta parla anche del disordine alimentare che l’ha accompagnata dai 15 ai 20 anni. “Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisci con l’età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”, rivela. Un racconto che mette in evidenza la forza necessaria per affrontare un problema così delicato e superarlo, trovando stabilità e serenità nella carriera.

Infine, spazio alla sua storica amicizia con Maddalena Corvaglia, ex compagna di Striscia la Notizia. “La vita ci ha allontanate. Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me”, ammette Elisabetta, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro: “Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha diviso”.

In conclusione, Elisabetta condivide una riflessione importante: “Non sempre le relazioni di amicizia o d’amore vanno come ci si aspetta, ma ogni esperienza insegna qualcosa di importante”.