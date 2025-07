Elisabetta Canalis torna in tv, protagonista di uno show coreano

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Vive ormai da anni a Los Angeles ma l’Italia non ha mai dimenticato Elisabetta Canalis e viceversa. La soubrette sarda ha continuato a fare la spola tra gli Stati Uniti e il Belpaese per portare avanti progetti lavorativi stimolanti e interessanti. E il prossimo sembra decisamente nelle corde dell’ex Velina di Striscia la notizia, da sempre grande appassionata di sport.

Elisabetta Canalis sbarca su Netflix

Nei prossimi mesi Elisabetta Canalis approderà su Netflix, protagonista dell’adattamento italiano di uno show coreano basato sulle abilità fisiche. A farlo sapere il settimanale Chi: “Arriva su Netflix la versione italiana di Physical: da 100 a 1, uno show coreano in cui cento concorrenti ben allenati gareggiano in sfide fisiche estenuanti per vincere il premio finale in denaro. Le registrazioni prenderanno il via tra qualche settimana a Torino e vedranno nel cast anche volti noti, tra cui Elisabetta Canalis. L’ex Velina ha una grande passione per lo sport”.

Non è chiaro quali altri personaggi del mondo dello spettacolo parteciperanno al programma, che è stato definito da qualcuno il nuovo Squid Game. Per Elisabetta è sicuramente un’ottima occasione per mettersi alla prova, cimentarsi in qualcosa di impegnativo e mostrare nuovi lati della sua personalità.

La 45enne è una grande amante degli sport da combattimento, come krav maga, il muay thai e kick boxing che col tempo l’hanno aiutata a lavorare su iperattività, stress e concentrazione.

Elisabetta Canalis, a dispetto di molte altre colleghe, non ha mai partecipato a reality show. Eccezion fatta per il dancing show Dancing with the Stars – la versione americana del nostro Ballando con le Stelle, dove è stata protagonista nel 2011 complice la love story con George Clooney.

Elisabetta Canalis in vacanza in Italia

In attesa di vederla alla prova con sfide impossibili e prove fisiche estreme che le daranno sicuramente filo da torcere, Elisabetta Canalis si gode le vacanze nella sua Sardegna, dove torna appena può.

Con lei in questo periodo c’è Skyler Eva, la figlia avuta dieci anni fa dall’ex marito Brian Perri. Per rispetto del padre della sua bambina e dell’amore che un tempo li ha uniti, la Canalis ha deciso di restare a vivere a Los Angeles ma appena può ritorna in Italia.

Dopo il divorzio e la fine della relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, Elisabetta si sta concentrando su se stessa – risulta ormai single da mesi – e sul rapporto con la sua unica erede, con cui ha un legame davvero speciale, fatto di complicità e sintonia.

Le due si stanno divertendo tantissimo durante il loro soggiorno sardo, tra mare, sup, dolci tipici, caffè al bar e pranzi tra amici. Nulla di troppo lussuoso o particolare ma una semplice vacanza incentrata su ciò che conta davvero nella vita: gli affetti più cari e la famiglia.

E tra le acque cristalline del mare sardo, tra paesaggi naturali incontaminati, tra merende gustose e allenamenti in palestra che per Elisabetta non possono mai mancare, le due stanno passando giornate indimenticabili. Ovviamente ben documentate sui social, per la gioia di tutti i follower.