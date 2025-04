Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu si sono lasciati, l’indiscrezione

Secondo un'ultima indiscrezione, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single, segnando la fine dell'amore con Georgian Cimpeanu (per colpa di un'altra)

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è tornata single, o almeno è quanto dicono le voci che circolano ultimamente. La conduttrice avrebbe interrotto la relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, iniziata quasi due anni fa, ma restano ignote le cause che avrebbero portato a questa rottura. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, ci potrebbe essere di mezzo una “terza incomoda”.

Elisabetta Canalis e la (presunta) fine dell’amore con Cimpeanu

“Non c’è ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma nell’era dei ‘Mi piace’ e dei cuoricini, un gesto può valere più di mille dichiarazioni pubbliche. A cosa ci stiamo riferendo? A Elisabetta Canalis, che ha smesso di seguire su Instagram il fidanzato Georgian Cimpeanu“, scrive così Parpiglia, alimentando delle voci che in verità circolano già da qualche tempo. Voci che parlano di una crisi tra la conduttrice e il campione di kickboxing con cui sta (o stava) insieme dal 2023, che avrebbe portato infine alla separazione definitiva.

Gli indizi social e l’ombra di un’altra donna

Nulla di certo, come già ribadito, ma Parpiglia pone l’accento su un indizio social che chiunque può verificare facilmente in qualsiasi momento: “L’ex velina smette di seguire Cimpeanu”, mentre lui non ha tolto il “follow” e risulta ancora suo seguace. A questo si aggiunge un altro elemento: “Non segue più un’altra ‘donna’… La terza incomoda?“, si chiede il giornalista.

La terza donna in questione sarebbe Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana che da qualche tempo “frequenta” Cimpeanu in qualità di personal trainer. Un nome che non è estraneo al gossip nostrano, dato che proprio la bella Jessica nel 2023 si preparava a diventare la moglie di Leonardo Maria Del Vecchio, patron di Luxottica. Una storia a tinte fosche quella tra i due, tra accuse di violenza domestica (poi ritrattate) e presunti tentativi di hackeraggio.

Elisabetta Canalis di nuovo single

La Canalis non ha proferito parola a proposito di questa nuova indiscrezione che, a differenza delle voci precedenti, aggiunge un dettaglio non da poco: che la storia con Cimpeanu sarebbe finita per colpa di un’altra donna.

Gli alti e bassi possono capitare in ogni coppia, anche in quelle molto affiatate come la loro. Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, Elisabetta Canalis ha vissuto un periodo da single che si è interrotto soltanto con l’arrivo nella sua vita del campione di kickboxing, sport che lei ama e pratica da molti anni e che in qualche modo è stato l’anello di congiunzione tra i due.

Non ha mai pesato la differenza d’età, né il fatto che lei avesse già una figlia nata dal precedente matrimonio, a cui Cimpeanu si è avvicinato con gran rispetto. Non ha pesato neanche la distanza tra i due, o forse nel tempo qualche effetto è arrivato. L’unica certezza al momento è che Elisabetta e il compagno non hanno rilasciato alcuna dichiarazione o smentita e, fino a prova contraria, potrebbero ancora essere uniti a dispetto delle voci che circolano sul loro conto.