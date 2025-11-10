Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Pare essere un buon momento nella vita californiana di Elisabetta Canalis: il rapporto con la piccola Skyler Eva è più saldo che mai, anche grazie alla condivisa passione per i cavalli e l’equitazione, è uscito un tenerissimo libro in cui la showgirl sarda racconta a noi lettori la storia di ogni suo amatissimo cane adottato, ed è persino tornato l’amore. A testimonianza di questo l’aura serena che traspare dall’ultimo carosello di foto Instagram, tra intimi momenti in famiglia, sessioni di make-up, attimi di leggerezza ed altri ad alto tasso di fashion.

Elisabetta Canalis sensuale su Instagram: il look (intimo) con blazer sfrangiato

Blazer e total black? Due enormi evergreen della moda, ed Elisabetta Canalis lo sa benissimo. È così che la showgirl ha introdotto ai suoi followers il riassunto del proprio intenso ma tranquillo weekend.

Ad aprire la sequenza di foto ricordo vediamo uno scatto dove lei indossa un look spiccatamente sensuale, nero da capo a piedi: grande protagonista della mise una giacca sartoriale dalla vestibilità rigorosamente oversize, proprio come le tendenze di stagione ci dicono, completamente cosparsa di frange ton sur ton.

Dello stesso colore anche i pantaloni a vita altissima, ed il reggiseno a balconcino ricamato. Naturale, invece, il make-up — nei toni della terra — e la piega liscia, morbida.

Frutto del genio di Mirko Morelli, noto fashion photographer, il set ha saputo catturare alla perfezione la grande bellezza della quarantasettenne.

Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu si sbilancia sulla rottura per la prima volta

I più curiosi già lo sanno: dopo lungo tempo al centro del gossip per la sua — ad un certo punto presunta naufragata — storia con Georgian Cimpeanu, dopo insistenti voci di tradimento e inevitabile distanza, sulla vita sentimentale di Elisabetta Canalis sembra essere tornato il sereno. La showgirl è stata avvistata più e più volte in compagnia di Alvise Rigo, e seppur nessuna conferma sia provenuta dai due è dato per scontato che facciano coppia fissa.

Ebbene, a distanza di diversi mesi, è stato proprio il campione di kickboxing di origini rumene in persona a tornare sull’argomento: in sede di un QnA sul proprio profilo Instagram, eccolo rispondere finalmente ad alcune insistenti domande da parte dei followers. Tra queste a catalizzare l’attenzione è stata in particolare quella sul motivo della rottura con l’ex Velina mora.

Visibilmente infastidito, sbuffando e con gli occhi puntati al cielo, il diretto interessato ha tuonato: “Che noiosi che siete. Comunque apro il discorso e lo chiudo qua: se avete iniziato a seguirmi per quello, come siete arrivati potete tranquillamente andare via”. Una risposta alquanto piccata, che non ha potuto che tradire un certo malumore. Di fatto non c’è stata alcuna spiegazione precisa riguardo a quanto accaduto all’interno dell’ex coppia, ma ora è chiaro più che mai che si tratti di vicende che appartengono al passato.

