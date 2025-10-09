Elisabetta Canalis e Alvise Rigo fanno coppia fissa: “Non hanno paura del gossip”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

La vita sentimentale di Elisabetta Canalis torna prepotentemente sotto i riflettori: la showgirl infatti è stata avvistata con Alvise Rigo, con il quale ormai sembra fare coppia fissa. Sono sempre più frequenti le occasioni in cui i due si fanno vedere insieme, anche con una certa naturalezza, segnale che in fondo ha voglia di vivere questa nuova relazione alla luce del sole.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, le foto che confermano la relazione

Non ha più paura di nascondersi Elisabetta Canalis, che ormai fa coppia fissa da qualche tempo con Alvise Rigo, modello di 14 anni più giovane. La conferma è arrivata dalla stessa showgirl, paparazzata in compagnia dell’ex rugbista dai fotografi del settimanale Chi. Nel weekend Canalis e Rigo sono stati visti entrare di sera in un noto hotel milanese per poi la mattina dopo andare via, ovviamente insieme, a bordo della moto dell’ex rugbista.

Gli atteggiamenti di intesa tra i due confermano la loro relazione: come scrive il settimanale, Canalis “non ha paura del gossip“. Elisabetta sorride ai fotografi, e si scambia un’occhiata sicura e complice con il modello: tra loro sembra esserci un’intesa che va oltre la semplice amicizia nata sul set. I due infatti si sono conosciuti durante la loro partecipazione al reality Netflix Physical: da 1 a 100, un format che ha messo alla prova i concorrenti sul piano fisico ed emotivo.

Secondo quanto riportato da Chi, dopo la fine delle riprese i due hanno continuato a sentirsi e a vedersi, dividendosi tra Los Angeles – dove Elisabetta vive stabilmente con la figlia Skyler Eva – e l’Italia, dove entrambi hanno impegni professionali e affetti. I due sembrano ritagliarsi momenti insieme ogni volta che lei torna in Italia, e non hanno paura di vivere la loro relazione alla luce del sole. Niente dichiarazioni ufficiali, per il momento, ma i fatti lasciano poco spazio ai dubbi. E se son rose fioriranno.

Elisabetta Canalis, è nato un nuovo amore

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, due anni fa, e l’interruzione della frequentazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis sembra aver trovato in Alvise una nuova serenità.

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si fa paparazzare in compagnia del modello: già qualche settimana fa i due erano stati beccati insieme a Milano, quando avevano mostrato un feeling inconfondibile. L’ex velina era corsa alla presentazione della serie spagnola Netflix Il rifugio atomico, che vede nel cast anche Rigo. E alla festa intima organizzata dall’ex rugbista, la showgirl lo ha letteralmente conquistato.

Come ha raccontato il settimanale Chi l’incontro tra i due è stato “una sequenza breve ma carica di sottotesti: lei lo saluta accarezzandogli il bicipite sinistro, lui sorride imbarazzato, quasi sorpreso, poi si volta verso l’amica di lei per due baci sulle guance”.

Sul giornale si legge anche: “La serata scorre tra risate e proiezioni, fino al momento in cui l’Apollo si trasforma in discoteca: Elisabetta lascia il locale in anticipo, forse da un’uscita secondaria, mentre Alvise resta fino alla fine, padrone di casa attento e sorridente”.