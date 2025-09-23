Cresce l'intesa tra l'ex Velina e l'attore e modello, che solo qualche mese fa ha avuto un fugace flirt con un'altra bellissima: Michelle Hunziker

Sembra procedere a gonfie vele la nuova frequentazione di Elisabetta Canalis. Quella con Alvise Rigo, ex rugbista che si è reinventato negli ultimi anni modello e attore. I due si frequentano ormai da qualche mese e sebbene non abbiano (ancora) confermato la relazione continuano a trascorrere molto tempo insieme. E ad essere, inevitabilmente, ripresi dai paparazzi.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme

Dopo il viaggio insieme negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno trascorso del tempo a Milano. A immortalarli i fotografi del settimanale Chi, il primo a pubblicare delle foto della nuova presunta coppia. Usiamo il condizionale perché in questi casi è d’obbligo ma l’intesa e il feeling sono ben papabili.

Come racconta la rivista, l’ex Velina di Striscia la notizia è corsa alla presentazione della serie spagnola Netflix Il rifugio atomico, che vede nel cast anche Rigo. All’Apollo Club Alvise ha organizzato un evento per pochi intimi, tra cui la sensualissima Canalis, che si è presentata insieme ad un’amica. E ha conquistato subito la scena con una tutina aderente, sexy-sportiva.

Come racconta il magazine, l’incontro tra i due “è una sequenza breve ma carica di sottotesti: lei lo saluta accarezzandogli il bicipite sinistro, lui sorride imbarazzato, quasi sorpreso, poi si volta verso l’amica di lei per due baci sulle guance”.

E ancora: “La serata scorre tra risate e proiezioni, fino al momento in cui l’Apollo si trasforma in discoteca: Elisabetta lascia il locale in anticipo, forse da un’uscita secondaria, mentre Alvise resta fino alla fine, padrone di casa attento e sorridente”.

Come dicevamo, per ora mancano le conferme ma i rumors si moltiplicano di settimana in settimana: viaggi comuni, palestre condivise, indizi social. Lei che nel weekend si è spostata verso Sestri, alla Baia del Silenzio, e non da sola…Insomma, non resta che attendere eventuali conferme.

Chi è Alvise Rigo e il flirt con Elisabetta Canalis

Classe 1992, (14 anni più giovane di Elisabetta Canalis) Alvise Rigo è di Venezia. Appassionato di rugby, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui bartender e addetto alla sicurezza.

Archiviata la carriera sportiva, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer. Nel 2020 ha presenziato al Festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Nel 2021 è stato concorrente a Ballando con le stelle, dove ha vissuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor.

IPA

Nel 2023 ha esordito come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha avuto un ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek, per poi apparire ne La stanza accanto di Almodóvar. Prima di incontrare Elisabetta Canalis si è vociferato di un flirt tra Alvise e Alba Parietti, smentito però dalla stessa opinionista tv. Rigo è stato paparazzato anche sulla neve con Michelle Hunziker ma la natura del loro legame non è mai stata chiarita dai diretti interessati.

La Canalis e Rigo si sono conosciuti durante le registrazioni del reality game Netflix Physical: da 100 a 1 a cui partecipano come concorrenti e che vedremo a breve sulla piattaforma streaming.