Michelle Hunziker, nuovo flirt in corso: chi è Alvise Rigo

Da qualche tempo si professa single, ma Michelle Hunziker potrebbe avere di nuovo il cuore impegnato. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice e showgirl avrebbe passato alcuni giorni in montagna in compagnia di Alvise Rigo, modello ed ex rugbista. Sarà nato un nuovo amore?

Michelle Hunziker, nuovo flirt in montagna

È rimasta single per un po’ dopo aver archiviato le relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, ma adesso la conduttrice di Striscia la Notizia potrebbe avere un nuovo amore. Galeotto sarebbe stato Giorgio Armani: lo scorso weekend Michelle Hunziker è stata beccata in compagnia di un bellissimo sportivo, che di recente è anche diventato attore. I paparazzi l’hanno pizzicata insieme ad Alvise Rigo a Sankt Moritz e secondo il settimanale Chi sarebbe “nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’intesa”.

In occasione della presentazione della sua linea per la neve, Giorgio Armani ha infatti organizzato una tre giorni di eventi a Sankt Mortiz e proprio lì la conduttrice e il modello si sarebbero conosciuti. Stando alla ricostruzione fatta del magazine Chi, tra i due sarebbe stato colpo di fulmine e sulla neve si sarebbero comportati come una vera coppia. “Tra la showgirl e l’attore, modello ed ex rugbista è stata intesa al primo sguardo. Il giorno dopo l’incontro, Michelle era sulle piste con il campione di sci Giorgio Rocca e con lei c’era anche l’attore”, si legge sul settimanale.

“Anche i partecipanti all’evento sulla neve hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata“.

Chi è Alvise Rigo

Modello, attore ed ex rugbista, Alvise Rigo è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove arrivò a un passo dalla finale.

Classe 1992, dopo gli studi superiori si trasferisce a Padova per frequentare l’università. Mentre studia presso la facoltà di Mediazione linguistica e culturale si dedica a una delle sue grandi passioni: lo sport. Inizia a giocare a rugby per la Mogliano Rugby e in seguito passa alla Valsugana. E grazie alla sua statura imponente e alla sua forma fisica lavora come buttafuori e barman per alcuni locali.

Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2020 quando ricopre il ruolo di valletto per Antonella Clerici al Festival di Sanremo. E dopo aver partecipato come concorrente al dancing show di Milly Carlucci in coppia con la ballerina Tove Villför, sono diverse le esperienze che fa in tv. Nello stesso periodo inizia a lavorare anche come modello e firma contratti con diversi brand, ma non si ferma qui: si occupa anche di sicurezza lavorando come bodyguard per grandi star d’oltreoceano come Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner.

Tra i suoi interessi c’è anche la recitazione: nel 2023 esordisce come attore nella serie tv Che Dio ci aiuti per poi interpretare un piccolo ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek.