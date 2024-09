Fonte: IPA Michelle Hunziker

Sono stati una coppia per pochi mesi, Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, ma lui riserva un ricordo bellissimo del poco tempo trascorso con lei. Il medico sardo è quindi tornato a parlare delle ragioni che li hanno spinti a chiudere la relazione praticamente subito, nonostante si stessero frequentando da poco e con grande piacere, rivelando anche un particolare sulla conduttrice svizzera che non era difficile da immaginare. A distanza di due anni, entrambi hanno voltato pagina ma rimangono i ricordi di una bellissima estate trascorsa insieme.

Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Ortopedico e medico estetico, Giovanni Angiolini è stato il primo uomo che Michelle Hunziker ha frequentato dopo la separazione da Tomaso Trussardi, suo secondo marito e papà di Sole e Celeste. I due sono stati immortalati insieme praticamente subito, a distanza di pochissime settimane dall’annuncio congiunto del divorzio che era arrivato come un fulmine a ciel sereno. A far circolare la notizia ci aveva pensato il settimanale Bild, che per primo aveva pubblicato le foto di loro due insieme.

Poi, nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma solo la voglia di conoscersi meglio e di superare insieme un momento difficile: “Ci siamo aiutati a vicenda, siamo rimasti in contatto”, ha spiegato il dottore, sottolineando anche come la loro relazione sia stata intensa ma molto divertente. “Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”, ha aggiungo. Ma, quindi, perché si sono lasciati? A spiegarlo in poche parole è stato proprio lui: “Semplicemente perché abbiamo entrambi vite troppo differenti e piene di cose”. Oggi sono rimasti amici e in contatto, li avevamo visti persino insieme per le vie di Milano: “Siamo rimasti in contatto, ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci”.

Da medico estetico, ha inoltre confermato che dietro la bellezza di Michelle Hunziker non c’è inganno ma un allenamento costante fatto di grandi sacrifici: “Ma no, non ho mai fatto nulla sul viso di Michelle. Lei ha davvero un ottimo DNA ma soprattutto non potete capire quanto è disciplinata nel mantenersi in forma”.

La nuova vita di Michelle Hunziker

Da qualche tempo, la conduttrice e showgirl svizzera è tornata single. È finita anche con Alessandro Carollo, osteopata dei Vip, ma – nonostante questo – non intende arrendersi. Continua infatti la ricerca del grande amore e di un uomo che possa renderla finalmente felice, malgrado ci siano state diverse storie importantissime nella sua vita, e ha preso come riferimento il compagno di sua figlia Aurora Ramazzotti: Goffredo Cerza.

Sogna infatti di trovare un uomo come lui, attento e innamorato, ma nel frattempo si gode l’amore del suo nipotino che sta crescendo rapidamente ma che è circondato costantemente dall’affetto di tutti. Non è raro che lo prenda con sé in casa, per concedere un po’ di tempo libero ai due giovanissimi genitori, ma il piccolo è veramente nonna-dipendente. Hanno infatti trascorso gran parte dell’estate insieme e, anche adesso che sono tornati in città, non perdono occasione per stare l’uno vicino all’altra.