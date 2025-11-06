Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Lontano dai riflettori, la vita di Elisabetta Canalis — in California — è interamente dedicata agli animali: da un lato c’è l’equitazione, una delle sue più grandi passioni sin da bambina, dall’altra i suoi amatissimi cani. Gran parte delle sue giornate, come sappiamo grazie alle sue frequenti condivisioni sui social, è dedicata a questo. Tanto che ha scelto di racchiudere il tutto in un libro, Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà, i cui guadagni saranno interamente donati a Save The Dogs e al Rifugio Fratelli Minori di Olbia.

Nella sua quotidianità semplice, da mamma, animalista e sportiva, c’è però spazio anche per il glamour: non è passato certo inosservato l’ultimo, sensualissimo scatto della showgirl con addosso una delle maggiori tendenze di quest’autunno 2025.

Elisabetta Canalis, tutto sul suo slip dress nero con dettaglio prezioso

Elisabetta Canalis si trova attualmente al centro dell’attenzione: no, non per la sua vita sentimentale questa volta, ma per la recente uscita del suo libro, dove ci racconta la storia di ognuno dei suoi amati cani, tutti adottati.

La showgirl si è aperta sull’argomento e anche su tanti altri nel corso di una lunga intervista, mostrandosi ai lettori in tutte le vesti: sì, ovviamente anche in quelle più sensuali.

Per l’occasione l’ex Velina ha indossato magistralmente una delle tendenze più forti dell’autunno 2025: lo slip dress. La vediamo nel suo ultimo post Instagram con addosso una incredibile creazione firmata Ermanno Scervino, lunga fino ai piedi, nera, dalle spalline sottili, semitrasparente e contrassegnata da maxi decoro prezioso ton sur ton.

Da sotto all’abito per contrastare l’effetto see-through faceva capolino un body dello stesso colore, mentre rischiaravano il tutto degli orecchini pendenti, un anello ed un collier in oro bianco con diamanti di Chopard. A degno completamento del tutto un raccolto basso dall’aura volutamente messy, con ciocche frontali leggermente mosse, ed un make-up intenso sugli occhi nei toni della terra.

Elisabetta Canalis sulla sua vita sentimentale, dal divorzio al nuovo amore

Tra i tanti argomenti toccati durante la conversazione c’è stata anche la sofferta separazione dall’ex marito Brian Perri: “Il divorzio è un po’ come un lutto, ma nel mio caso è stata una decisione che ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno”, ha raccontato Elisabetta Canalis a Vanity Fair.

Al momento, però, sembrerebbe essere tornato il sereno sulla sua vita sentimentale: archiviata la recente relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, la showgirl sarda avrebbe iniziato a frequentare Alvise Rigo, modello, attore e rugbista conosciuto sul set di un reality targato Netflix. Da quel momento in poi i due sono apparsi insieme molto spesso, ma per il momento nessuna conferma ufficiale: “La mia vita sentimentale? Sono molto serena, non mi manca niente. La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!