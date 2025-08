Elisabetta Canalis in shorts e canotta fa impazzire i social: “La perfezione esiste”

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Continua l’estate di Elisabetta Canalis, vera e propria protagonista social della stagione 2025: sul suo profilo Instagram infatti la storica ex Velina condivide quotidianamente, o quasi, gli scatti più belli delle sue vacanze. Dalla Sardegna, sua terra natale, alla splendida e selvaggia Corsica, la Canalis sta trascorrendo i mesi estivi in compagnia degli affetti più cari e della piccola Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri. Elisabetta e sua figlia vengono spesso immortalate nei selfie e nei bellissimi scatti condivisi sui social insieme ai numerosi outfit da manuale sfoggiati dalla showgirl. E i fan impazziscono.

Elisabetta Canalis, estate fashion tra look casual e mini dress glamour

Impossibile aprire Instagram in questi giorni senza vedere scorrere sul feed le immagini delle vacanze vip del momento: da Chiara Ferragni, in vacanza tra Ibiza e Formentera con i figli, ad Elisabetta Gregoraci in barca con Nathan Falco, i social sono un susseguirsi di immagini meravigliose che ritraggono le celebrità nostrane mentre si godono mari cristallini, tramonti infuocati e la compagnia dei propri cari.

E ovviamente anche i look scelti per le varie occasioni non possono che finire sotto la lente d’ingrandimento del web, con i fan sempre pronti a commentare l’ultimo outfit postato. Proprio come accade con Elisabetta Canalis, una delle protagoniste dell’estate 2025, che ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti random della sua estate con Skyler Eva.

Dal look con canotta bianca e shorts in pelle che lasciano scoperta la pancia super piatta, all’abito corto con bustier e pannelli sovrapposti, è tutto un gioco di texture, lunghezze e colori.

Dalle tonalità basic ai colori più accesi, come gli ultimi abiti pubblicati – uno in chiffon in una bellissima tonalità corallo e un altro in un affascinante punto di viola – Elisabetta Canalis sembra proprio essere tra le candidate come icona fashion dell’estate 2025.

Anche i bikini sfoggiati dall’ex Velina sono sempre al centro dell’attenzione con la bella Eli che passa da microbikini color champagne a nuance più terrose e intense, tutti studiati appositamente per far esaltare le sue forme perfette.

E tra capatine ai rifugi per cani abbandonati, di cui Elisabetta si fa portavoce per sensibilizzare sull’adozione, agli scatti della piccola Skyler Eva, l’ex Velina sembra proprio essere super amata e nei commenti ai suoi post non mancano mai complimenti ed esternazioni d’ammirazione con tanti riferimenti anche alle sue origini sarde, vero orgoglio italiano.

Tra chi le dice “la perfezione esiste” e che la definisce direttamente “una dea” i commenti sotto i post di Elisabetta Canalis sembrano essere unanimi nel riconoscerle bellezza, eleganza, simpatia e gusto nel vestire. Lei di contro, ad ogni post, alterna costumi sgambati, monokini rossi stile Baywatch e abiti corti elegantemente trasparenti, giocando sapientemente con la luce del paesaggio mediterraneo e il suo fascino naturale, raccogliendo consensi ovunque.

Elisabetta Canalis, vacanza da single (con sorpresa)

Dopo oltre due anni al fianco del kickboxer Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis si ritrova oggi nuovamente single. I motivi della rottura sembra fossero legati alla scoperta di messaggi compromettenti sul cellulare di lui con un’altra donna, e avevano scatenato voci di un possibile tradimento, ma secondo alcune fonti vicine alla showgirl, la fine della relazione sarebbe stata legata a tensioni crescenti e distanze emotive.

Dopo il divorzio da Brian Perri, con il quale è rimasta in ottimi rapporti, e la separazione da Cimpeanu, Elisabetta sembra dunque aver scelto un periodo di concentrazione su sé stessa e su sua figlia Skyler Eva, alternando gli impegni tra Italia e Stati Uniti. Ma ecco che, durante la vacanza in Corsica insieme alla figlia, al fianco dell’ex Velina è comparso proprio l’ex marito ed in molti hanno sperato in un loro riavvicinamento, anche se al momento la Canalis sembra intenzionata a dedicarsi alla propria vita, senza soffermarsi sulle questioni sentimentali.

Nonostante il clamore mediatico, la sua presenza sui social resta sempre elegante e discreta e, proprio per questo, molto apprezzata dal pubblico che la segue con affetto.