Elisabetta Canalis svela in che rapporti è con l’ex marito Brian Perri

Fonte: Getty Images Elisabetta Canalis e Brian Perri sono stati sposati dal 2014 al 2023

Mantenere uno spirito collaborativo con l’ex partner è necessario per il benessere dei figli. Ne sa qualcosa Elisabetta Canalis, che sta provando a mantenere un buon rapporto con l’ex marito Brian Perri per il bene della figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Una missione non sempre facile, tanto che la soubrette sarda l’ha definita addirittura “un lavoro, un work in progress” da affrontare con impegno e determinazione.

In che rapporti sono oggi Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono stati sposati dal 2014 al 2023. Per amore del medico l’ex Velina di Striscia la notizia è rimasta a vivere a Los Angeles e qui si è costruita una nuova vita, complice anche la presenza della figlia Skyler Eva. Proprio per amore della bambina Eli non è rientrata in Italia dopo il divorzio, nonostante la grande nostalgia da casa e i numerosi impegni di lavoro che ancora la tengono legata al Belpaese.

Ma mantenere un buon rapporto con l’ex marito non è sempre facile, soprattutto se la rottura è arrivata per delle grosse differenze inconciliabili. “Noi abbiamo spostato il centro dell’interesse dalla coppia a nostra figlia. C’è armonia, ma è un work in progress, il lavoro di ogni giorno“, ha spiegato la Canalis a La Repubblica. “Non esistono famiglie perfette, solo quelle che hanno trovato un equilibrio. Fortunato chi ci riesce”, ha rimarcato, come a voler sottolineare che la strada per una quiete totale è decisamente ancora lunga.

Insomma, una conquista quotidiana. Anche se la showgirl può contare su una persona molto presente come genitore: “Mia figlia è più fortunata, ha un padre presente e attento. Il mio lavorava fino a tarda sera, l’ho vissuto come una figura autoritaria. Il lavoro di genitore arriva senza istruzioni”, ha ammesso, elogiando le doti paterne di Brian Perri che, pur stando in un’altra casa, resta vicino alla sua unica erede.

Elisabetta e Brian stanno provando quindi a regalare armonia ed equilibrio alla loro bambina che, nonostante la separazione dei suoi genitori, sta crescendo con grande serenità. Tanto che ha già conosciuto il nuovo fidanzato della Canalis, lo sportivo Georgian Cimpeanu, che è andato a vivere con le due in California. Stufo di una relazione a distanza l’italo-rumeno ha preferito traslocare oltreoceano, più che mai convinto di quello che prova per Elisabetta.

Fonte: IPA

Perché Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri si sono lasciati

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati dopo oltre dieci anni insieme a causa di “differenze inconciliabili e insanabili” che hanno portato ad “un drastico allontanamento”. In più, secondo i gossip, a complicare la situazione ci sarebbero state le frequenti liti legate alla kickboxing, la nuova passione della Canalis. A quanto pare sport “troppo maschile” per Brian, di professione chirurgo ortopedico, che “non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi”.

Attività che però ha regalato a Elisabetta Canalis la possibilità di voltare pagina velocemente: è stato proprio in palestra che ha conosciuto Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing e suo allenatore personale. Un rapporto lavorativo che è ben presto sfociato in qualcosa di più.