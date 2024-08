Elisabetta Canalis, il fidanzato si trasferisce da lei negli Stati Uniti

Importante svolta nella relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, legati da circa un anno: lui ha lasciato da poco l'Italia per seguire lei in America

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fanno sul serio. La relazione tra i due, nata inaspettatamente dopo la separazione dell’ex Velina dal medico Brian Perri, diventa sempre più importante. Non un fugace flirt ma un legame che sta ponendo delle solide basi nonostante la differenza d’età (Eli è 15 anni più grande di Georgian).

E così dopo un anno vissuto a distanza – lei negli Stati Uniti, lui in Italia – il campione di kickboxing ha deciso di lasciare Milano per traslocare a Los Angeles, dove la soubrette sarda vive da tempo e dove continuerà a stare fino a quando la figlia Skyler Eva non avrà raggiunto la maggiore età.

Elisabetta Canalis convive con il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Georgian Cimpeanu si è trasferito negli Stati Uniti per amore di Elisabetta Canalis. A farlo sapere è stato indirettamente lo stesso sportivo su Instagram, dove ha annunciato di cercare nuovi allievi. In una storia si è mostrato mentre allena la showgirl e ha scritto: “Available for kickboxing/boxing and functional private training BH/West LA. DM for info”. Cimpeanu si è anche proposto come personal trainer.

Con una serie di video su TikTok, invece, ha raccontato i primi giorni della sua nuova vita americana. Si è lamentato dei prezzi eccessivi che si trovano in California. “C’è qualcosa che non si paga in questo ca… di Paese?”, ha chiesto in un filmato per poi raccontare la sua disavventura con un hair stylist del posto.

Ha telefonato a un barbiere chiedendo prima il costo della sua prestazione: 50 dollari, scontato 45. Gli ha mostrato la foto del taglio desiderato, ma il risultato non è stato dei migliori. Da qui un appello a tutti i parrucchieri italiani: “Venite qui, vi prego. Se siete un minimo bravi fate i milioni. Qua non capiscono un ca…”.

In un’altra clip Georgian ha spiegato: “Due palline di gelato 10 dollari, una baguette da portare a casa 8 dollari, una baguette che se non la mangi dopo due ore ci giochi a baseball. Vogliamo parlare della radio? Quella normale tutta pubblicità e poca musica. Se vuoi ascoltarne una con tanta musica devi pagare… La mia domanda è: c’è qualcosa che non si paga in questo ca… di Paese?”.

Georgian Cimpeanu ha poi affermato: “Le spiagge sono belle ma il mare assomiglia a quello di Rimini: è terribile“. Nonostante i lati negativi il ragazzo è contento del suo trasferimento in America: la sua liaison con Elisabetta Canalis sta funzionando alla perfezione. Insieme sono complici e affiatati e condividono diverse passioni come quella per lo sport.

Chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis

Georgian Cimpeanu è rumeno d’origine, ma è cresciuto in Italia. Papà muratore, mamma casalinga, è sempre stato un grande amante dello sport. Chiamato Iceman, è un campione di kickboxing famosissimo nel suo ambiente. È stato tre volte campione del mondo di kickboxing e una volta campione d’Italia. È laureato in Scienze Motorie. Non è mai stato sposato e non ha figli.

Georgian Cimpeanu ha saputo conquistare Elisabetta Canalis con determinazione e dolcezza, rispettando i suoi tempi, quelli di una donna alle prese con la fine di un matrimonio e una bambina piccola da crescere. “Non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi”, ha confessato Eli a proposito del suo divorzio da Brian Perri.

Per amore della figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha deciso di restare a vivere a Los Angeles: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini”, ha spiegato. E Georgian, da uomo innamorato, non ha esitato a seguirla.