Elisabetta Canalis torna in Italia da sola: perché sarebbe finita con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis è tornata in Italia da sola: nessuna traccia di Georgian Cimpeanu, rimasto a Los Angeles. Che i due si siano lasciati sembra ormai certo, anche se né l’ex velina né il campione europeo e mondiale di kickboxing hanno confermato (o smentito) la notizia. A determinare la fine della relazione, che andava avanti da un paio d’anni, pare sia stata una “terza incomoda”, ma non tutti la pensano così.

Elisabetta Canalis torna in Italia da single: i motivi della rottura con Georgian Cimpeanu

Storia finita per Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: l’ex velina – stando a quanto riporta il settimanale Chi – sarebbe tornata in Italia temporaneamente da sola, lasciando Los Angeles per un impegno di lavoro nel Bel Paese, senza ovviamente quello che ormai si può definire l’ex fidanzato.

Da tempo si vocifera che la relazione tra i due, che andava avanti da circa due anni, si sia conclusa. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini ormai la loro storia d’amore è giunta al capolinea, e la rottura sarebbe stata causata da “motivi legati alla relazione” e non sia imputabile a “terzi incomodi”, come si dice da qualche settimana.

A lanciare lo scoop è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che per primo ha parlato di alcuni indizi social che lasciavano intuire che qualcosa si sia rotto tra la showgirl e il campione di kickboxing. “Non c’è ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma nell’era dei ‘Mi piace’ e dei cuoricini, un gesto può valere più di mille dichiarazioni pubbliche. A cosa ci stiamo riferendo? A Elisabetta Canalis, che ha smesso di seguire su Instagram il fidanzato Georgian Cimpeanu”, aveva scritto Parpiglia, aggiungendo un dettaglio importante alla storia. “Non segue più un’altra ‘donna’… La terza incomoda?“.

Il giornalista si riferiva a Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana che da qualche tempo ha scelto Cimpeanu come suo personal trainer. Adesso a dare forza alle supposizioni di Parpiglia sono le dichiarazioni di persone vicine alla Canalis, che su DiPiùTv hanno confermato che l’ex velina ha rotto con il campione di kickboxing, ma non solo.

“È tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia”, si legge sul settimanale. Ma non solo, perché aleggia anche l’ipotesi che la colpa possa essere un tradimento di lui. “Elisabetta si è allontanata da Georgian dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer…” scrive la rivista che suppone si tratti di Jessica Michel Serfaty, “famosa per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio… con cui si stava per sposare due anni fa”.

La storia d’amore di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

L’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu era sbocciato dopo la fine del matrimonio della Canalis con il chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. A unirli la passione per la kickboxing, sport che praticano entrambi. Nonostante la differenza di età – lui ha 14 anni meno dell’ex velina – i due sono apparsi subito complici e affiatati: “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”, aveva raccontato il personal trainer a Diva e Donna non troppo tempo fa.

Proprio il campione di kickboxing si era lasciato andare a delle confessioni sul rapporto con la showgirl, tanto da ammettere di essersi emozionato quando l’ha incontrata per la prima volta per una lezione: “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo”.

Il sentimento tra i due è cresciuto col tempo, e anche l’ex velina non aveva nascosto i sentimenti per il compagno: “Sto molto bene e sono felice. Non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me”.