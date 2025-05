Elisabetta Canalis, prime foto in bikini dell’estate: fisico scolpito a 46 anni

Fonte: IPA L’estate sta arrivando: i primi bikini vip (da cui prendere spunto)

Con l’estate ormai alle porte, i primi raggi caldi sembrano aver scelto una musa d’eccezione: Elisabetta Canalis. In uno scatto che sa di bella stagione, la showgirl e modella sarda si mostra in bikini blu, distesa su un fianco, nel pieno di uno shooting fotografico che anticipa il periodo dell’anno più atteso. A 46 anni, Canalis non si conferma tra le più affascinanti della sua generazione, ma rilancia al tempo stesso il concetto stesso di forma fisica, mostrando un corpo scolpito, armonioso e pieno di energia.

Elisabetta Canalis in bikini a 46 anni

Chi ha seguito Elisabetta Canalis nel corso degli anni sa quanto la sua immagine sia sempre stata legata alla bellezza, certo, ma anche alla personalità. Dagli esordi come velina alla carriera internazionale che l’ha portata negli Stati Uniti, Canalis ha saputo trasformarsi restando fedele a se stessa, con uno stile che oggi è ancora quello che abbiamo imparato a conoscere.

Il grande lavoro su sé stessa è visibile nei muscoli tonici e nel portamento sempre elegante. Il suo corpo racconta ore di allenamento, disciplina alimentare, ma anche equilibrio mentale. Una bellezza naturale che nasce dall’impegno, dalla costanza e da un’idea chiara di sé che in tutto questo tempo non ha mai abbandonato nonostante le grandi difficoltà incontrate per rimanere in vetta, che in questo mondo non risparmiano nessuno.

A 46 anni, il suo fisico scolpito non è solo una questione di genetica, ma il risultato visibile di una filosofia di vita. Una che non si arrende, che continua a cercare nuovi stimoli, che trova nello sport – kickboxing, in particolare – una forma di espressione personale. E che riesce a ispirare donne di ogni età a non rinunciare mai a se stesse.

Il bikini blu elettrico, essenziale ma d’impatto, valorizza ogni dettaglio senza mai risultare eccessivo. Il contrasto tra la freschezza dell’acqua e il calore del sole esalta ancora di più la sua figura atletica, simbolo di una femminilità che non ha paura del tempo che passa rapidamente anche per lei, malgrado sembri ancora una ragazzina.

L’amore finito con Georgian Cimpeanu

Sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio ma la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu pare che sia giunta al capolinea. Lei lo aveva definito come uomo della sua vita ma tutto pare suggerire che qualcosa sia cambiato rapidamente malgrado si siano nuovamente mostrati insieme. Si è anche parlato di un possibile tradimento da parte di lui, di 15 anni più giovane ma convinto che non rappresentasse un problema, mentre lei si è chiusa nel più stretto riserbo.

“Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo”, aveva raccontato Cimpeanu, “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”, aveva aggiunto.

Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri dal qualche si è separata tempo fa. La bambina sta crescendo divisa tra i due genitori, che sono rimasti al suo fianco che nei mesi difficili della separazione.