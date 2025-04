Elisabetta Canalis non è single. Lo ha confermato la stessa ex velina in una storia Instagram: ecco Cimpeanu tornare nella sua vita e sul ring al suo fianco

Fonte: IPA Elisabetta Canalis ha pubblicato una storia col fidanzato Georgian Cimpeanu. Pace fatta

È rimbalzata un po’ ovunque sul web, lato Italia, la notizia della fine della storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Una relazione svelata un po’ a sorpresa, nata dopo il divorzio dal chirurgo americano Brian Perri, senza grandi annunci.

Allo stesso modo, nel silenzio, sembrava essere giunta al termine. C’è però un aggiornamento che costringe ad aggiornare il loro status.

Elisabetta Canalis single e tradita

Nonostante siano trascorsi molti anni dai tempi di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis continua a essere amatissima. I suoi fan storici non mollano e la seguono in ogni sua mossa. Gli aggiornamenti in ambito amoroso, ovviamente, sono tra quelli che maggiormente destano l’attenzione del pubblico.

In molti si erano detto non sorpresi dall’annuncio del divorzio dal chirurgo americano Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Il motivo? I due sembravano vivere delle quotidianità ben distinte e separate, per alcuni inconciliabili.

La fine del suo matrimonio non ha però spinto l’ex velina ad abbandonare Los Angeles, anche per garantire un sereno rapporto tra figlia e padre. Di colpo, poi, eccola al fianco del fidanzato Georgian Cimpeanu, ex campione di kickboxing e personal trainer. La scintilla è scattata proprio in palestra, considerando come ormai da anni la Canalis salga sul ring, praticando proprio questa disciplina.

Presentato al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, è stata al suo fianco per più di un anno, salvo poi smettere di seguirlo sui social. Ecco quando i pettegolezzi hanno avuto inizio. La rottura sembrava ormai scontata e differenti fonti sottolineavano un presunto tradimento.

A parlare di infedeltà è stato il settimanale DiPiù. Pare infatti che la Canalis abbia trovato dei messaggi sospetti sul cellulare del fidanzato, inviati da una sua cliente, che allena in qualità di personal trainer.

La verità della Canalis

Nonostante il gossip stesse impazzendo, Elisabetta Canalis ha preferito restare in silenzio e tutelare la propria vita privata. Una mossa tutt’altro che scontata, considerando in quanti sfrutterebbero una condizione del genere per interviste e apparizioni.

L’ex velina del resto non ne ha bisogno. Porta avanti la sua carriera con successo ma, considerando la grande eco, ha voluto con naturalezza dimostrare l’infondatezza di certe voci. Ha infatti pubblicato semplicemente una storia che la vede sul ring insieme a Georgian Cimpeanu. Una sessione di sparring intensa, che sembra dimostrare come la serenità sia tornata all’interno della coppia. Difficile pensare che sia stato perdonato un tradimento. Decisamente più facile pensare come i due si siano chiariti dopo dei messaggi, come scritto, un po’ indigesti per l’ex velina.