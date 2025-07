Elisabetta Canalis, vacanza da sola con la figlia: spunta l’ex marito e accende il gossip

Elisabetta Canalis è in vacanza con la figlia Skyler in Corsica, ma ecco che spunta a sorpresa l’ex marito Brian Perri e i fan sognano un ritorno di fiamma

IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è stata avvistata tra le strade di Bonifacio, bellissima località turistica della Corsica, insieme alla figlioletta Skyler Eva e nientemeno che… il suo storico ex, il chirurgo Brian Perri. Inutile dire che i fan della coppia, separata ufficialmente da un paio di anni, hanno iniziato subito a sperare in un riavvicinamento, complice la calda estate 2025.

Ma, alla luce del bel rapporto che lega i due ex coniugi, che hanno consapevolmente scelto di mantenere un dialogo aperto e costruttivo per seguire da vicino il percorso di crescita della loro figlia, questa presenza inaspettata fa pensare anche semplicemente alla voglia della bimba di trascorrere dei bei momenti con il padre.

Elisabetta Canalis, le immagini con Brian Perri accendono la speranza

Come in tutte le storie d’amore, anche in questa ci si potrebbe aspettare un colpo di scena e chissà, un lieto fine che in precedenza è mancato. Così almeno sperano i fan dell’ormai ex coppia composta da Elisabetta Canalis e Brian Perri.

I due, lasciatisi dopo circa 10 anni di matrimonio e una splendida figlia, continuano infatti a mostrarsi uniti e affiatati per il bene di Skyler Eva. Proprio in questi giorni la Canalis è stata pizzicata in vacanza tra la sua Sardegna e la meravigliosa Corsica, precisamente a Bonifacio, dove Perri ha raggiunto Elisabetta e Skyler per condividere momenti preziosi tra passeggiate, bagni e scatti affettuosi, pubblicati anche sui social della showgirl.

Il loro legame sarebbe dunque improntato su un rapporto di co-genitorialità maturo e collaborativo e i media hanno già definito la loro presenza in Corsica “una sorpresa dolcissima”, motivata esclusivamente dal desiderio comune di mettere Skyler al centro del loro mondo, garantendole stabilità e affetto in un’atmosfera serena. Anche se i fan la pensano ben diversamente e continuano a sperare nel lieto fine.

Le immagini rubate e condivise da Elisabetta mostrano Brian intento ad accompagnare la bambina tra le vie del porto: la stessa showgirl in più occasioni ha mostrato gratitudine verso Perri, trascorrendo e immortalando con lui momenti di quotidianità condivisa accanto a Skyler. Ora che si è conclusa anche la breve relazione con Georgian Cimpeanu però Elisabetta è tornata single e chissà che i giorni felici trascorsi in Corsica insieme alla loro bambina non portino Elisabetta e Brian a tentare un riavvicinamento.

Il bene di Skyler Eva alla base del bel rapporto con l’ex

Era marzo del 2023 quando Elisabetta Canalis depositò ufficialmente la richiesta di divorzio dal marito Brian Perri presso il tribunale di Los Angeles, citando “differenze insanabili” tra le motivazioni alla base della separazione.

La notizia era stata confermata dai media americani che avevano riportato anche alcuni dettagli della causa, come la richiesta di affido congiunto della loro bambina e l’assenza, almeno all’inizio, di richieste di mantenimento o divisione dei beni. Insomma una separazione che era sembrata abbastanza equilibrata e serena.

Successivamente la Canalis aveva rivelato che il matrimonio non era andato come se lo immaginava, aggiungendo anche quanto fosse importante mantenere un rapporto civile con Perri per il bene della figlia.

Erano trascorsi pochi mesi e a luglio dello stesso anno Elisabetta aveva svelato il nome del nuovo compagno, il kickboxer Georgian Cimpeanu. Anche in quell’occasione la showgirl aveva voluto sottolineare come il legame con l’ex marito fosse comunque rispettoso e aperto, nell’interesse della loro bambina.

Dunque in quest’ottica non stupisce affatto la presenza dell’ex di Elisabetta in vacanza in Corsica, ma la domanda resta una: i due torneranno insieme? O si tratta solo di un momento condiviso con la piccola Skyler?