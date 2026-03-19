Anticipazioni Pechino Express, cosa succede nella seconda puntata del 19 marzo

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Ufficio Stampa Sky Pechino Express 2026, le coppie in gara: da Chanel Totti e Filippo Laurini a Jo Squillo e Michelle Masullo

Torna con il secondo appuntamento della stagione Pechino Express: la puntata va in onda il 19 marzo e dopo il primo episodio da record – puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – riprende il viaggio alla scoperta dell’Oriente più estremo.

Al timone come sempre Costantino Della Gherardesca: con lui il primo inviato speciale Lillo Petrolo, e le dieci coppie ancora tutte in gara, pronte a scoprire chi dovrà sfidarsi con Gli Ex al “duello”, inedita modalità di eliminazione.

Pechino Express, le anticipazioni del 19 marzo

Continua il viaggio delle dieci coppie di Pechino Express che quest’anno porta il pubblico in Estremo Oriente, con un viaggio incredibile e mozzafiato che si snoda tra Indonesia, Cina e Giappone. Nel corso della prima puntata dello show abbiamo scoperto una nuova modalità di eliminazione ovvero il “Duello”, contenuto nella busta nera che è toccata a Gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, scelti tra gli ultimi arrivati alla tappa dai vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati.

Il nuovo episodio riparte proprio da qui: gli Ex attendono di scoprire contro chi dovranno misurarsi. Il verdetto arriverà solo al termine della tappa, ma l’ombra del Duello accompagna ogni momento della corsa. I concorrenti provvisti come sempre solo di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si ritroveranno al porto di Ketapang, per affrontare un tragitto lungo e complesso che li porterà sull’isola di Giava. Passeranno per la campagna indonesiana, fino a Lumajang, dove troveranno il ‘Libro Rosso’: chi arriverà per primo guadagnerà un posto in classifica e potrà assegnare un malus ad un’altra coppia. Il traguardo finale sarà alle maestose cascate di Tumpak Sewu, uno dei luoghi più suggestivi dell’Indonesia.

Le coppie in gara

È qui che la competizione si stringe e verrà decretata la coppia a rischio eliminazione, chiamata a sfidare gli Ex nel Duello decisivo. Le regole saranno svelate solo all’ultimo momento. Per la prima volta in questa edizione, la gara diventa eliminatoria: qualcuno dovrà abbandonare il viaggio.

Al momento però tutte le dieci coppie di questa stagione dello show sono di fatto ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ‘Gli Spassusi’, Chanel Totti e Filippo Laurino ‘I Raccomandati’, Jo Squillo e Michelle Masullo ‘Le Dj’, Fiona May e Patrick Stevens ‘I Veloci’, Dani Faiv e Tony 2Milli ‘I Rapper’, Steven Basalari e Viviana Vizzini ‘Gli Ex’, Tay Vines e Assane Diop ‘I Comedian’, Elisa Maino e Mattia Stanga ‘I Creator’, Candelaria e Camila Solórzano ‘Le Albiceleste’, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani ‘Le Biondine’.

Chi dovrà far ritorno in Italia? E chi invece potrà proseguire il proprio avventuroso, faticosissimo e indimenticabile percorso di Pechino Express?

Dove e quando vedere la seconda puntata di Pechino Express

Il secondo appuntamento di Pechino Express va in onda giovedì 19 marzo 2026, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108). L’episodio è disponibile anche in streaming su NOW per chi è abbonato alla piattaforma, mentre su Sky Go la puntata resta visibile on demand, così da recuperarla in un secondo momento o riguardarla con calma.