Pechino Express, anticipazioni del 26 marzo: cosa succede nella terza puntata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky Jo Squillo e Michelle Masullo, le Dj a "Pechino Express 2026"

Zaini in spalla, un euro al giorno e una buona dose di sangue freddo: Pechino Express entra sempre più nel vivo e, con la terza puntata, inizia a mostrare il suo lato più competitivo. Dopo un avvio ancora “soft” fatto di entusiasmo e spirito di adattamento, il viaggio si trasforma infatti in una vera e propria prova di resistenza, dove ogni scelta può fare la differenza.

Le coppie rimaste in gara iniziano a scoprirsi davvero: emergono caratteri, si incrinano equilibri e le prime tensioni fanno capolino tra una tappa e l’altra. La puntata di stasera, giovedì 26 marzo, segna un passaggio chiave di questa edizione: la prima Prova Immunità. Le anticipazioni.

“Pechino Express 2026”, le anticipazioni del 26 marzo

La terza tappa si muove tra scenari quasi irreali: siamo sull’isola di Giava, in Indonesia, dove il viaggio attraversa paesaggi vulcanici e distese che sembrano lunari. Il percorso, fatto di ben 329 chilometri, parte da Malang e arriva fino a Kota Madiun, passando per uno dei luoghi più iconici dell’intera stagione, il Monte Bromo.

Qui si gioca uno snodo fondamentale della gara: al Libro Rosso, posizionato proprio sul vulcano attivo, le coppie più veloci potranno accedere alla prima Prova Immunità. Un passaggio chiave, non solo per la fatica richiesta ma anche per il valore strategico: vincere significa saltare direttamente alla tappa successiva, evitando il rischio eliminazione.

A guidare i viaggiatori ci sono, come sempre, Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Lillo, pronti a mettere alla prova nervi e resistenza dei concorrenti. E se il percorso è spettacolare, la competizione non è da meno: le prime tensioni iniziano a emergere, tra alleanze fragili e strategie sempre più esplicite.

Dopo la Prova Immunità, tutte le altre coppie dovranno rimettersi in viaggio verso Kota Madiun, dove li attende il Tappeto Rosso e il verdetto finale della puntata. Qui verrà svelata la classifica e, come sempre, il destino dei viaggiatori passerà dalla temuta busta nera: eliminazione o salvezza?

Le coppie rimaste in gara

Dopo l’eliminazione della seconda puntata, con l’uscita di scena di Elisa Maino e Mattia Stanga, la gara entra ancora più nel vivo e le dinamiche iniziano a ridefinirsi.

In corsa restano Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo, Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci e Dani Faiv e Tony 2Milli, I Rapper.

Insieme a loro, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop, I Comedian, Candelaria e Camila Solórzano, Le Albiceleste, e infine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine.

Dove e quando vedere la terza puntata di “Pechino Express”

L’appuntamento con la terza puntata di Pechino Express è per questa sera, giovedì 26 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NOW. La puntata sarà disponibile anche on demand e visibile tramite Sky Go.

Come da tradizione, i concorrenti viaggeranno con uno zaino essenziale e appena un euro al giorno in valuta locale: una condizione che rende ogni tappa ancora più imprevedibile, tra passaggi improvvisati, ospitalità da conquistare e sfide logistiche.