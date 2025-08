IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Elisabetta Canalis ha raccontato la sua fantastica estate 2025 sui social con diversi scatti. L’ex Velina, infatti, ha condiviso varie foto dall’Italia, sua terra natìa, in particolare dalla Sardegna e dalla Corsica dove ha deciso di trascorrere dei giorni all’insegna del relax e della famiglia. La presentatrice si è mostrata in compagnia della figlia Skyler Eva ma anche dell’ex marito Brian Perri.

Sul suo canale Instagram, Elisabetta Canalis non perde occasione anche per mostrare la sua bellezza statuaria, accompagnata da dei look sempre trendy e sorprendenti. Così è stato anche di recente quando la conduttrice televisiva ha condiviso degli scatti in cui indossa un abito trasparente color corallo.

Elisabetta Canalis, l’abito corallo

Elisabetta Canalis è una delle Veline più amate di sempre. La sua esperienza sul bancone di Striscia la Notizia, infatti, ha lasciato il segno e in seguito la showgirl è stata protagonista di una carriera brillante. Anche le storie sentimentali della bellissima conduttrice sono state seguite con grande trasporto dal pubblico e sono diventate oggetto di giornali e riviste.

Elisabetta Canalis è arrivata a conquistare anche la California dove adesso vive insieme alla figlia Skyler Eva. Di recente ha deciso di stuzzicare i suoi ammiratori con un post in cui indossava un outfit piuttosto seducente. Per gli scatti digitali, infatti, la showgirl ha scelto un abito corto in chiffon in una meravigliosa tinta corallo, che accendeva il suo incarnato.

Il vestito aveva una linea morbida, delle maniche a palloncino e dei bottoni sui polsini. L’outfit della conduttrice televisiva era completamente trasparente e, negli scatti, Elisabetta Canalis giocava con l’obiettivo mostrando parte del suo corpo. La showgirl ha fermato parzialmente i suoi capelli dietro la nuca, lasciando alcune ciocche libere a incorniciarle il viso. Il make-up della conduttrice, invece, era piuttosto marcato, grazie all’utilizzo della matita nera intorno agli occhi e di un rossetto mat.

Elisabetta Canalis, i look estivi

Elisabetta Canalis riesce sempre a scegliere dei look che sanno colpire nel segno. Oltre all’abito corallo trasparente, la conduttrice televisiva ha condiviso, nel corso dell’estate 2025, diversi scatti in cui indossa degli outfit perfetti per la bella stagione, tra cui vari costumi.

In un recente post, Elisabetta Canalis indossava, infatti, un bikini beige con reggiseno che legava dietro il suo collo e dei decori bianchi sulle bretelline. Ma la showgirl si è mostrata sui social anche con un classico due pezzi nero. Secondo i trend di stagione, che premiano la scelta di costumi monocolore, Elisabetta Canalis ha scelto, per un altro post social, un bikini blu scuro, con dei dettagli metallici a impreziosirne il reggiseno.

Ma l’abito corallo dell’ultimo post non è stato l’unico outfit seducente indossato di recente dalla conduttrice televisiva. La showgirl ha condiviso, infatti, un post su Instagram in cui indossava un mini dress viola. Il vestito di Elisabetta Canalis aveva un corpetto a balconcino con tessuto trasparente sulla pancia, mentre nella parte inferiore presentava una gonna aderente che si animava piegandosi in numerose arricciature. La conduttrice televisiva ha completato il suo look con un paio di décolleté panna.