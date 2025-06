Elisabetta Canalis è tornata nella sua amata Sardegna per le vacanze al mare dell'estate 2025, e il primo look da spiaggia è all'insegna della semplicità

IPA Elisabetta Canalis

Dopo mesi caotici, scorsi tutto sommato velocemente tra impegni lavorativi a cavallo tra l’Italia e l’oltreoceano e la tranquilla quotidianità a Los Angeles, Elisabetta Canalis è finalmente tornata nella sua amata Sardegna. Una meritata pausa con location la propria terra natia, nel segno del sano relax e del confortante clima familiare, che come nient’altro sa ricaricare le batterie. Tra attimi di impagabile serenità e intense giornate di mare la showgirl di origini sarde sta ovviamente trovando il tempo anche per qualche fashion moments alla sua maniera, lì ben piazzato per incantare e ispirare i propri followers. L’ultimo? Ha avuto come protagonista un bikini, classico e, proprio per questo, intriso di un fascino immortale.

Elisabetta Canalis in vacanza nella sua Alghero con il bikini classico

Per l’arrivo dell’estate 2025 Elisabetta Canalis ha scelto ancora una volta Alghero come rifugio del cuore, ci racconta fedelmente il suo profilo Instagram.

Un autentico e terapeutico ritorno alle origini per lei, che per niente al mondo rinuncerebbe al legame viscerale con la sua terra, dove ogni estate puntualmente si ritrova: tra acque cristalline, tramonti mozzafiato e scorci suggestivi non stanno infatti certo mancando momenti di quotidianità più intima, quali le serate in famiglia e le passeggiate in compagnia della dolce Skyler Eva. Al loro fianco si vede ovviamente anche l’inseparabile cagnolino, che non le perde di vista un secondo tra i vicoli densi di storia del centro catalano della città.

Attimi preziosi quelli condivisi tra madre e figlia, all’insegna dell’amore più vero ma anche di lunghe nuotate e meritato relax sulle spiagge dorate della Riviera del Corallo, scanditi anche da qualche parentesi ad alto tasso di fashion. La più recente ha avuto come focus un look da mare, di gusto classico e proprio per questo sempre azzeccatissimo.

Le tendenze costumi attualmente in auge, dopotutto, a tempo debito avevano fatto luce sul ritorno del bikini, quello semplice che noi tutti ricordiamo bene aver segnato i primi anni Duemila, ed è ciò che sta effettivamente accadendo: sempre attenta ai dettami della moda, ecco perciò diligentissima l’ex Velina scegliere uno di questi per i primi giorni di vacanza. La si vede nel suo ultimo post Instagram indossare un due pezzi nero, sgambato e liscio, per valorizzare ancor di più la perfetta forma fisica.

Elisabetta Canalis madrina de “La notte del triplete” nella sua Sassari

Tornata nei pressi di Alghero per trascorrere le sue prime vacanze dell’estate 2025, Elisabetta Canalis non pare comunque aver intenzione alcuna di sottrarsi ai doveri: se è vero che la Riviera del corallo è da sempre la meta preferita della showgirl, nei periodi in cui si trova nel sud Italia non manca mai una tappa a Sassari, la sua vera città d’origine. Un posto in cui quest’anno la attende un ruolo particolare.

Sarà proprio lì che giovedì 26 giugno si terrà la Festa della Dinamo, per celebrare La notte del triplete e dunque il decennale di quell’impresa. Da buona sportiva e anima patriottica, sarà proprio lei l’attesissima madrina della serata.