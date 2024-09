Gianluca Briganti, chi è il nuovo velino di Striscia la Notizia

Fonte: Getty Images Gianluca Briganti

Grandi novità sul bancone di Striscia la Notizia! Per la prima volta nel TG satirico di Antonio Ricci ci sarà una “gender equality” sul ruolo delle veline/dei velini: saranno una ragazza e un ragazzo. Lei è la ligure Beatrice Coari, lui il toscano Gianluca Briganti. Ma chi è Gianluca, da dove viene e che tipo di vibes porterà a Striscia la Notizia?

Gianluca Briganti: biografia, età, origini, curiosità sul ballerino

Tra le novità di Striscia 2024, Gianluca Briganti è un ballerino, attore e performer. Ha 37 anni, è nato a Viareggio da padre napoletano e madre cilena, da cui ha imparato la forza del ritmo e della musica. Dopo essersi diplomato nel 2010 al “Mas”, Music Arts & Show a Milano, ha preso parte a numerosi musical come Flashdance, Cats, La famiglia Addams, Tarzan, The Bodyguard e Dirty Dancing, in cui ha interpretato proprio l’iconico ruolo di Johnny. Ha partecipato anche a TV show e varietà.

In altre parole, è un ballerino professionista ed è specializzato in danza moderna jazz. Sicuramente ci riserverà momenti di ritmo e grandi coreografie sul bancone.

Ha trascorso un anno intero a Las Vegas, dove ha lavorato nel musical di Magic Mike Live. A questo proposito, intervistato da La Nazione, ha dichiarato: “Nel 2020 ha fatto parte dello show Magic Mike Live a Berlino dove ho affinato le mie capacità da arealist. Dopo la riapertura dei teatri post-pandemia, la produzione World Wide di Magic Mike Live ha deciso di offrirmi il nord America tour. Sono il primo italiano in assoluto a fare parte del cast americano di questo show e subito dopo il tour è arrivata il ruolo nel cast originale di Magic Mike Live a Las Vegas”. Briganti, oltre a essere ballerino e attore, è anche un acrobata. Ha iniziato sui tappeti elastici della sua città per poi perfezionarsi in contesti di palcoscenico.

È tornato in Italia ai primi di settembre, pronto per intraprendere un’avventura nuova di zecca. Non tutti sanno che Gianluca è anche un fotografo freelance con sede a Milano.

Il nuovo velino è anche un appassionato di sport. Ha praticato calcio fino a 19 anni, è un appassionato di fitness e di skateboarding. Gli piace surfare a Bali e, quando può, esce a fare un giro in moto con la sua Suzuki. Uno dei suoi motti: “Preferisco essere felice per sbaglio che infelice per scelta”.

Gianluca Briganti: fidanzata

Non si sa nulla sullo stato sentimentale di Gianluca Briganti. Di certo il ballerino e performer conduce una vita molto attiva e dinamica, in giro per il mondo e a contatto con il palco, una vita che per ora non lo ha portato a mettere delle radici.

Ma non si sa se abbia una fidanzata o un fidanzato, o addirittura una famiglia. Stando ai suoi profili Instagram, non trapela nessuna informazione specifica. Durante una delle ultime interviste raccontava di avere voglia di tornare in Italia per stare accanto ai propri cari.

Gianluca Briganti: Instagram

Su Instagram lo si può trovare con il nome di @gianluca_briganti. Conta 14.500 follower, che sono destinati a salire con l’esperienza nazionalpopolare di Striscia.

Su Instagram Gianluca condivide momenti del suo lavoro sul palcoscenico, contesti di allenamento in palestra o en plein air e video in cui si mostra nei panni iconici di Harley Quinn o altri personaggi del mondo comic.

Gianluca ha le carte in regola per dimostrarsi un grande professionista dello spettacolo e darà un tocco di dinamismo in più a Striscia con Michelle Hunziker e Nino Frassica.