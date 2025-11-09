Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Speaker radiofonico, podcaster di successo e nuovo conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli si fa notare subito per il fisico prestante e il grande sorriso. Ma dietro la sua solarità ed energia si nasconde una lunga battaglia contro la malattia. Scoperta durante l’età dell’adolescenza, quando sognava di affermarsi nel mondo del basket, e con la quale è costretto a convivere ancora oggi.

Gianluca Gazzoli a Domenica In parla della malattia e i problemi al cuore

A Domenica In, dove è entrato subito in sintonia con Mara Venier, Gianluca Gazzoli ha parlato con grande schiettezza della patologia che ha cambiato il corso della sua storia. Dall’età di 16 anni è affetto da un grave problema cardiaco – un’aritmia maligna – e vive con un defibrillatore nascosto nel petto.

Nonostante le difficoltà, grazie al suo carisma, alla sua forza e all’affetto della sua famiglia, non si è mai arreso. Anche se non è stato semplice accettarlo subito.

“Ho nascosto i miei problemi al cuore all’inizio. In quel periodo, quando avevo 16 anni, le prime volte stavo male durante gli allenamenti o le partite e, finché riucivo non lo dicevo a nessuno”, ha raccontato Gazzoli a Zia Mara. A causa della patologia ha dovuto abbandonare il basket agonistico.

“Poi il mio stare male è diventato visivo, andavo giù per terra. Non dirlo, inizialmente, significava non esistesse, – ha ribadito – era un discorso stupido, ma non volevo che gli altri si preoccupassero. Poi quando è iniziato il percorso artistico non volevo far pena a nessuno, non volevo che qualcuno pensasse io fossi intenzionato a fare leva su questa cosa è”.

Gazzoli, parlando della sua vicenda personale, ha aggiunto: “Mi fa impressione vedere casi molto eclatanti, di sportivi con la mia stessa patologia, c’è chi non ce l’ha fatta e chi ha avuto impiantato un defibrillatore come il mio e mi fa impressione notare come, anche a quel livello alcune patologie non si mostrano subito. Era quello che mi diceva mia madre al tempo, che nella sfortuna ero stato fortunato proprio perché la cosa era stata scoperta, per altro dopo molti esami”.

Un problema che gli ha però consentito di trovare la forza nella difficoltà: “Poi raccontandolo mi sono accorto che non ero solo e mi sono accorto che tutto ciò che in quel periodo mi generava dei problemi, ovvero le emozioni, la foga, mi hanno consentito di realizzare il mio sogno, l’idea di non mollare”.

Oggi Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore sottocutaneo, che interviene con scariche elettriche per riportare il cuore al ritmo corretto.

La morte della madre di Gianluca Gazzoli

A settembre 2025, prima di ricevere la chiamata di Carlo Conti per condurre Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli ha perso la madre, alla quale era legatissimo. La donna è morta all’età di 65 anni a causa di un tumore. E il giovane presentatore l’aveva intervistata qualche settimana prima della sua scomparsa.

“Lei stava già male – ha confidato commosso a Domenica In – e io sentivo il bisogno di parlare con lei come faccio con gli ospiti del mio podcast. Spesso noi figli siamo timidi nel parlare davvero con i genitori, ma quando cresci capisci quanto contino certe conversazioni. Non sapevamo come sarebbe andata, ma volevo avere quella chiacchierata. Non ho ancora avuto la forza di riguardarla”.

